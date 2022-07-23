23 июля 2022
22 июля 2022

Курганцев напугали личинки насекомых на зауральском курорте. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
Курганцы пожаловались на насекомых на курортном пляже Фото:

Отдыхающих на курорте «Озеро Медвежье» (Петуховский район Курганской области) граждан обеспокоили личинки, плавающие в воде озера и ползающие по суше. Фото- и видеодоказательствами они поделились с редакцией URA.RU.

«Вот уже неделю на озере Медвежье появились такие существа, в панцире <…> Уже недели полторы. Курорт, называется…», — комментирует свою съемку одна из отдыхающих. По ее словам, личинки в панцирях ползают по пляжу, где играют дети, а также плавают в воде.

Редакция попросила сотрудников курорта прокомментировать ситуацию, связанную с насекомыми на санаторном пляже. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили о нашествии личинок. Кучки личинок были замечены в Звериноголовском районе и Кургане.

Курганцев напугали личинки на санаторном пляже курорта «Озеро Медвежье»

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Отдыхающих на курорте «Озеро Медвежье» (Петуховский район Курганской области) граждан обеспокоили личинки, плавающие в воде озера и ползающие по суше. Фото- и видеодоказательствами они поделились с редакцией URA.RU. «Вот уже неделю на озере Медвежье появились такие существа, в панцире <…> Уже недели полторы. Курорт, называется…», — комментирует свою съемку одна из отдыхающих. По ее словам, личинки в панцирях ползают по пляжу, где играют дети, а также плавают в воде. Редакция попросила сотрудников курорта прокомментировать ситуацию, связанную с насекомыми на санаторном пляже. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили о нашествии личинок. Кучки личинок были замечены в Звериноголовском районе и Кургане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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