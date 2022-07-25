В медучреждениях ЯНАО усиливают ограничения из-за COVID

В больницы ЯНАО возвращаются ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В больницах ЯНАО вновь возвращают обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция рук. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Пока ситуация стабильна, но небольшой рост [заболеваемости коронавирусом] все же есть, а значит противоэпидемиологические меры нужно усилить. Поэтому, мы дополнительно информируем наших пациентов, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекция рук антисептиком являются обязательным при посещении медицинских организаций округа», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в депздраве отметили, что в больницах на протяжении всего времени не отменялся масочный режим. Ранее сообщалось, что медики ждут в ЯНАО очередной вспышки заболеваемости коронавирусом в конце августа — начале сентября.