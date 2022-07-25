25 июля 2022

В медучреждениях ЯНАО усиливают ограничения из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, роддом, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
В больницы ЯНАО возвращаются ограничения Фото:

В больницах ЯНАО вновь возвращают обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция рук. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Пока ситуация стабильна, но небольшой рост [заболеваемости коронавирусом] все же есть, а значит противоэпидемиологические меры нужно усилить. Поэтому, мы дополнительно информируем наших пациентов, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекция рук антисептиком являются обязательным при посещении медицинских организаций округа», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в депздраве отметили, что в больницах на протяжении всего времени не отменялся масочный режим. Ранее сообщалось, что медики ждут в ЯНАО очередной вспышки заболеваемости коронавирусом в конце августа — начале сентября.

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В больницах ЯНАО вновь возвращают обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция рук. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Пока ситуация стабильна, но небольшой рост [заболеваемости коронавирусом] все же есть, а значит противоэпидемиологические меры нужно усилить. Поэтому, мы дополнительно информируем наших пациентов, что соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дезинфекция рук антисептиком являются обязательным при посещении медицинских организаций округа», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в депздраве отметили, что в больницах на протяжении всего времени не отменялся масочный режим. Ранее сообщалось, что медики ждут в ЯНАО очередной вспышки заболеваемости коронавирусом в конце августа — начале сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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