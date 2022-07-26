В Кремле высказались о возможной отмене шенгенских виз

Россия надеется на «ростки здравого смысла» у Евросоюза, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Отмена шенгенских виз для россиян повлечет ответные меры со стороны Москвы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это плохо, и неминуемо повлекло бы ответную реакцию со стороны Москвы. Хочется надеяться на лучшее и на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов. В ситуациях особого значения, как ситуация с Калининградским транзитом, ростки здравого смысла пробиваются через пелену бессознательного состояния», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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