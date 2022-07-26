В Кремле высказались о возможной отмене шенгенских виз

26 июля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Россия надеется на «ростки здравого смысла» у Евросоюза, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отмена шенгенских виз для россиян повлечет ответные меры со стороны Москвы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это плохо, и неминуемо повлекло бы ответную реакцию со стороны Москвы. Хочется надеяться на лучшее и на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов. В ситуациях особого значения, как ситуация с Калининградским транзитом, ростки здравого смысла пробиваются через пелену бессознательного состояния», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Отмена шенгенских виз для россиян повлечет ответные меры со стороны Москвы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это плохо, и неминуемо повлекло бы ответную реакцию со стороны Москвы. Хочется надеяться на лучшее и на небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов. В ситуациях особого значения, как ситуация с Калининградским транзитом, ростки здравого смысла пробиваются через пелену бессознательного состояния», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.