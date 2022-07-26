В Тюмени крановщица погибла на рабочем месте

Расследование причин трагедии взяла на контроль прокуратура Фото: Софья Сандурская © URA.RU

На одной из производственных баз Тюмени крановщица погибла из-за падения крана. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент случился 26 июля.

«Сегодня в результате падения козлового крана на производственной базе в Тюмени погибла крановщица. Прокуратурой области взято на контроль расследование причин падения крана», — рассказали в ведомстве.

Другие подробности происшествия официально не раскрываются. Известно, что расследование причин аварии также проводится Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

Обновлено в 20:00. В управлении СКР по Тюменской области добавили, что вечером 26 июля года на производственной базе, расположенной на улице Республики, производились погрузочные работы бетонных конструкций. «Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали следователи.