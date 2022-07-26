В Тюмени крановщица погибла на рабочем месте

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокуроры
Расследование причин трагедии взяла на контроль прокуратура Фото:

На одной из производственных баз Тюмени крановщица погибла из-за падения крана. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент случился 26 июля.

«Сегодня в результате падения козлового крана на производственной базе в Тюмени погибла крановщица. Прокуратурой области взято на контроль расследование причин падения крана», — рассказали в ведомстве.

Другие подробности происшествия официально не раскрываются. Известно, что расследование причин аварии также проводится Северо-Уральским управлением Ростехнадзора.

Обновлено в 20:00. В управлении СКР по Тюменской области добавили, что вечером 26 июля года на производственной базе, расположенной на улице Республики, производились погрузочные работы бетонных конструкций. «Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали следователи.

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На одной из производственных баз Тюмени крановщица погибла из-за падения крана. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент случился 26 июля. «Сегодня в результате падения козлового крана на производственной базе в Тюмени погибла крановщица. Прокуратурой области взято на контроль расследование причин падения крана», — рассказали в ведомстве. Другие подробности происшествия официально не раскрываются. Известно, что расследование причин аварии также проводится Северо-Уральским управлением Ростехнадзора. Обновлено в 20:00. В управлении СКР по Тюменской области добавили, что вечером 26 июля года на производственной базе, расположенной на улице Республики, производились погрузочные работы бетонных конструкций. «Во время работ опрокинулся козловой кран. В результате находившаяся в кабине женщина погибла. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — рассказали следователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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