За место в Тюменской облдуме поборются завхоз и начальник завода. Подробности о кандидатах

27 июля 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Голосование за кандидатов состоится 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU За вакантное место в Тюменской областной думе поборются, в частности, завхоз и начальник асфальтобетонного завода. Информация о месте работы кандидатов в депутаты опубликована на портале Центрального избиркома РФ. Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября в Надымском избирательном округе. Всего избирком Тюменской области зарегистрировал пять кандидатов в депутаты. Список: Булатов Павел Владимирович («Новые люди») — ООО «Серебряный источник», генеральный директор;

Джабуев Алибек Умалатович (КПРФ) — ООО «АвтоАльянс», начальник участка;

Петров Дмитрий Владимирович («Справедливая Россия — За правду») — АО «Уренгойская городская сервисная компания», начальник асфальтобетонного завода;

Плотников Дмитрий Вячеславович («Единая Россия») — АО «Уренгойская городская сервисная компания», заместитель генерального директора по административному управлению;

Поздеева Любовь Владиславовна (ЛДПР) — Административно-хозяйственная часть филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе Новый Уренгой, Тазовском районе», заведующая хозяйством. Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта.

За вакантное место в Тюменской областной думе поборются, в частности, завхоз и начальник асфальтобетонного завода. Информация о месте работы кандидатов в депутаты опубликована на портале Центрального избиркома РФ. Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября в Надымском избирательном округе. Всего избирком Тюменской области зарегистрировал пять кандидатов в депутаты. Список: Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта.