Голосование за кандидатов состоится 11 сентября
За вакантное место в Тюменской областной думе поборются, в частности, завхоз и начальник асфальтобетонного завода. Информация о месте работы кандидатов в депутаты опубликована на портале Центрального избиркома РФ. Довыборы в региональный парламент пройдут 11 сентября в Надымском избирательном округе.
Всего избирком Тюменской области зарегистрировал пять кандидатов в депутаты. Список:
- Булатов Павел Владимирович («Новые люди») — ООО «Серебряный источник», генеральный директор;
- Джабуев Алибек Умалатович (КПРФ) — ООО «АвтоАльянс», начальник участка;
- Петров Дмитрий Владимирович («Справедливая Россия — За правду») — АО «Уренгойская городская сервисная компания», начальник асфальтобетонного завода;
- Плотников Дмитрий Вячеславович («Единая Россия») — АО «Уренгойская городская сервисная компания», заместитель генерального директора по административному управлению;
- Поздеева Любовь Владиславовна (ЛДПР) — Административно-хозяйственная часть филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе Новый Уренгой, Тазовском районе», заведующая хозяйством.
Вакантное место в Тюменской облдуме, объединяющей депутатов от трех регионов «тюменской матрешки», появилось после гибели парламентария Михаила Пацевича. Он был найден мертвым под окнами многоэтажного дома в Новом Уренгое 26 марта.
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