Гепатолог Богомолов: спорт защищает от заболеваний печени

Спорт помогает защитить печень от болезней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди, которые занимаются спортом, вкусно и правильно питаются, не страдают избыточной массой тела, более защищены от гепатита, алкогольной и жировой болезней печени. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов.

«Люди, которые регулярно занимаются физическими нагрузками, без избыточной массы тела, питающиеся хорошо, вкусно, с большим количеством кисломолочных продуктов, реже страдают от проблем с печенью. Болезни печени у них протекают более благоприятно. Те, кто активно занимаются физкультурой с интенсивными характеристиками, легче, меньше болеют алкогольной болезнью печени. Курение тоже один из независимых факторов ухудшения течения заболеваний печени», — сказал Павел Богомолов.

Также врач высказал свое мнение по поводу гепатопротекторов, которые якобы способны защитить печень от гепатита и прочих заболеваний. «Гепатопротекторы помогают только тем, кто их продает. Это пустышки, которые не внесены ни в один гайдлайн приличной мировой ассоциации изучения болезней печени. Они как лекарства почти нигде не зарегистрированы. Например, в Штатах это, в основном, биологически активные добавки. Или их просто даже не существует, поэтому, конечно, это миф. Даже не миф, а фейк» — подытожил гепатолог.

Под эгидой Международного альянса по борьбе с гепатитом 28 июля ежегодно проводится всемирный день борьбы с гепатитом — одним из самых серьезных заболеваний печени. Цель события — увеличить количество людей, знающих об этой проблеме и следящих за своим здоровьем.