«Единая Россия» соберет детей России и Донбасса в школу

27 июля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» и «Молодая гвардия» уже доставили в ЛНР первую партию школьных принадлежностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ходе акции «Соберем ребенка в школу» от партии «Единая Россия» школьные наборы получат многодетные и малообеспеченные семьи не только из России, но также из Донбасса. Об этом сообщила заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. «Важной задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно успеть все найти и купить. Но с учетом того, что ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию „Собери ребенка в школу“ не только в регионах России, но и в Донбассе. Сегодня вместе с командой „Единой России“ и „Молодой Гвардии“ мы привезли в ЛНР первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — пояснила Лантратова. В акции также участвует и молодежь из движения «Молодая гвардия». По словам представителя движения Антона Демидова, в ДНР уже отправили более трех тонн принадлежностей к школе: рюкзаки, ручки, тетради, пеналы и детские книги. Доставлять необходимые вещи планируется доставлять раз в две недели. Кроме того, руками партии, помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. «Акция „Собери ребенка в школу“ в нашей общественной Приемной проводится ежегодно. В конце августа мы традиционно собираем семьи, поздравляем с началом учебного года и дарим небольшие, но приятные подарки. В этом году в Приемной мы объявили акцию по сбору макулатуры. Особое внимание „Единая Россия“ уделяет обладателям социальной карты „Забота“, это малообеспеченные и многодетные семьи, с которыми мы взаимодействуем не только в рамках акции, а в течении всего года», — рассказала URA.RU и. о. руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Курганской области Ольга Баланчук. РФ ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная ее цель — защита мирных граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ходе акции «Соберем ребенка в школу» от партии «Единая Россия» школьные наборы получат многодетные и малообеспеченные семьи не только из России, но также из Донбасса. Об этом сообщила заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. «Важной задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно успеть все найти и купить. Но с учетом того, что ситуация в Луганской и Донецкой народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию „Собери ребенка в школу“ не только в регионах России, но и в Донбассе. Сегодня вместе с командой „Единой России“ и „Молодой Гвардии“ мы привезли в ЛНР первую партию школьных принадлежностей и вручаем их первоклашкам», — пояснила Лантратова. В акции также участвует и молодежь из движения «Молодая гвардия». По словам представителя движения Антона Демидова, в ДНР уже отправили более трех тонн принадлежностей к школе: рюкзаки, ручки, тетради, пеналы и детские книги. Доставлять необходимые вещи планируется доставлять раз в две недели. Кроме того, руками партии, помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. «Акция „Собери ребенка в школу“ в нашей общественной Приемной проводится ежегодно. В конце августа мы традиционно собираем семьи, поздравляем с началом учебного года и дарим небольшие, но приятные подарки. В этом году в Приемной мы объявили акцию по сбору макулатуры. Особое внимание „Единая Россия“ уделяет обладателям социальной карты „Забота“, это малообеспеченные и многодетные семьи, с которыми мы взаимодействуем не только в рамках акции, а в течении всего года», — рассказала URA.RU и. о. руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Курганской области Ольга Баланчук. РФ ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что главная ее цель — защита мирных граждан.