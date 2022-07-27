27 июля 2022

Турецкие болельщики скандировали имя Путина в матче с «Динамо». Видео

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Футбольный матч Урал-Терек. Екатеринбург, футбол, болельщики
Вероятнее всего, турки хотели разозлить украинцев, зная об их отношении к Путину Фото:

Фанаты турецкого «Фенербахче» во время отборочного матча Лиги Чемпионов против киевского «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина.

«Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — скандировали в один голос болельщики турецкого клуба. Они прокричали это после того, как стамбульская команда на 57-й минуте матча пропустила мяч от Виталия Буяльского. По итогу встреча двух команд завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

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Фанаты турецкого «Фенербахче» во время отборочного матча Лиги Чемпионов против киевского «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина. «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — скандировали в один голос болельщики турецкого клуба. Они прокричали это после того, как стамбульская команда на 57-й минуте матча пропустила мяч от Виталия Буяльского. По итогу встреча двух команд завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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