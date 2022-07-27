Вероятнее всего, турки хотели разозлить украинцев, зная об их отношении к Путину
Фанаты турецкого «Фенербахче» во время отборочного матча Лиги Чемпионов против киевского «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина.
«Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — скандировали в один голос болельщики турецкого клуба. Они прокричали это после того, как стамбульская команда на 57-й минуте матча пропустила мяч от Виталия Буяльского. По итогу встреча двух команд завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.
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