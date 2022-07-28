В Челябинской области создают отряды ХМАО для защиты Донбасса

28 июля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

За месяц контрактникам обещают до 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Чебаркуль (Челябинская область) для защиты Донбасса формируется два именных военных подразделения Югры. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате ХМАО. «В уральском городе Чебаркуль продолжается формирование и подготовка именных подразделений ХМАО. Набор в именные подразделения на военную службу по контракту обеспечивается серьезным пакетом социальных льгот. Среди которых выслуга лет (один год за три) при участии в специальной военной операции, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты», — сообщили в ведомстве. Жители могут подписать два вида контракта: краткосрочный, который длится от 3 месяцев до года, и долгосрочный, длительностью от 3 до 5 лет. Зарплату контрактникам обещают до 300 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО контрактников ждут выплаты за участие в спецоперации. Денежное вознаграждение достигает 500 тысяч рублей. Выплаты положены всем, кто заключил контракт с Минобороны и принял участие в специальной военной операции. О проведении спецоперации на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, ее основные цели — это защита жителей Донбасса и освобождение их от геноцида со стороны ВСУ, который продолжается 8 лет. А также денацификация и разоружение армии Украины.

В городе Чебаркуль (Челябинская область) для защиты Донбасса формируется два именных военных подразделения Югры. Об этом URA.RU сообщили в военном комиссариате ХМАО. «В уральском городе Чебаркуль продолжается формирование и подготовка именных подразделений ХМАО. Набор в именные подразделения на военную службу по контракту обеспечивается серьезным пакетом социальных льгот. Среди которых выслуга лет (один год за три) при участии в специальной военной операции, статус ветерана боевых действий, страховые выплаты», — сообщили в ведомстве. Жители могут подписать два вида контракта: краткосрочный, который длится от 3 месяцев до года, и долгосрочный, длительностью от 3 до 5 лет. Зарплату контрактникам обещают до 300 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО контрактников ждут выплаты за участие в спецоперации. Денежное вознаграждение достигает 500 тысяч рублей. Выплаты положены всем, кто заключил контракт с Минобороны и принял участие в специальной военной операции. О проведении спецоперации на Украине президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, ее основные цели — это защита жителей Донбасса и освобождение их от геноцида со стороны ВСУ, который продолжается 8 лет. А также денацификация и разоружение армии Украины.