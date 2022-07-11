Деньги будут переводить частями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО добровольцам, участвующим в спецоперации по защите народа Донецкой и Луганской республик, назначили единовременную выплату. Общая сумма выплат равняется полумиллиону рублей. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Правом на получение единовременной денежной выплаты обладают жители автономного округа — граждане Российской Федерации, заключившие с 24 февраля 2022 года контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении окружного департамента.

Выплата будет производиться двумя траншами. Первые четверть миллиона рублей доброволец получит при заключении контракта. Оставшиеся 250 тысяч поступят на счет после выполнения контракта.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО, воевавший вместе с отрядом Кадырова, отказался от выплат. Депутат из Пыть-Яха Супьян Хужулов два месяца участвовал в спецоперации, но по возвращению отказался от выплат за участие в боевых действиях.

О спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он сообщил, что эта вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донецка и Луганска от националистических батальонов Украины. Основная цель спецоперации денацификация и демилитаризация Украины.