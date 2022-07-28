Си Цзиньпин пригрозил Байдену. «Играющий с огнем себя обожжет»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 19.08.2015. Китай, си цзиньпин
Председатель КНР посоветовал Джо Байдену не играть с огнем Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора. Об этом сообщило центральное ТВ Китая.

«Играющий с огнем непременно сам себя обожжет», — цитирует Цзиньпина РИА «Новости». Председатель КНР так бурно отреагировал во время разговора с Байденом о тайваньском вопросе.

Ранее URA.RU сообщало, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора. Об этом сообщило центральное ТВ Китая. «Играющий с огнем непременно сам себя обожжет», — цитирует Цзиньпина РИА «Новости». Председатель КНР так бурно отреагировал во время разговора с Байденом о тайваньском вопросе. Ранее URA.RU сообщало, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...