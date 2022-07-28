Председатель КНР посоветовал Джо Байдену не играть с огнем
Председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил президенту США Джо Байдену во время телефонного разговора. Об этом сообщило центральное ТВ Китая.
«Играющий с огнем непременно сам себя обожжет», — цитирует Цзиньпина РИА «Новости». Председатель КНР так бурно отреагировал во время разговора с Байденом о тайваньском вопросе.
Ранее URA.RU сообщало, что телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Они обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.
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