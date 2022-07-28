Байден больше двух часов говорил с Си Цзиньпином

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил представитель Белого дома.
«Президент Байден завершил беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в 10:50 по времени Восточного побережья США», — цитирует ТАСС представителей пресс-пула Белого дома. Беседа началась в 15:33 мск и завершилась в 17:50 мск. Байден планировал обсудить с председателем КНР ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее президент США Джо Байден сообщал, что планирует провести телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Также представитель Белого дома заявлял, что страны Ближнего Востока предпочтут сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем. Как сообщало агентство Nation News, власти Китая намерены противостоять агрессивной политике США в Тихом океане. Китай возмущен попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину, отмечал LIFE.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
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Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина продолжался более двух часов. Об этом сообщил представитель Белого дома. «Президент Байден завершил беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в 10:50 по времени Восточного побережья США», — цитирует ТАСС представителей пресс-пула Белого дома. Беседа началась в 15:33 мск и завершилась в 17:50 мск. Байден планировал обсудить с председателем КНР ситуацию вокруг Украины, а также обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее президент США Джо Байден сообщал, что планирует провести телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Также представитель Белого дома заявлял, что страны Ближнего Востока предпочтут сотрудничать с США, а не с Россией и Китаем. Как сообщало агентство Nation News, власти Китая намерены противостоять агрессивной политике США в Тихом океане. Китай возмущен попытками США ввести санкции против поставок российской нефти Пекину, отмечал LIFE. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.