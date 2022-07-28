На втором пляже Кургана нашли бактерии

В реке Тобол повысилось количество бактерий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев просят временно воздержаться от купания на пляже реки Тобол на бульваре Солнечном. Качество воды ухудшилось из-за размножения бактерий, сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«Администрация города временно не рекомендует курганцам купаться в реке Тобол в месте для отдыха и купания на бульваре Солнечном. По результатам анализов, взятых Центром гигиены и эпидемиологии в Курганской области, качество воды в реке ухудшилось из-за размножения бактерий. Это явление также природное и серьезной опасности для человека не представляет», — отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что из-за размножения бактерий мэрия Кургана просила жителей временно не купаться в Тоболе на пляже «Бабьи пески». Отбор проб воды проводят в местах для купания каждые 10 дней. Мэрия сообщит, когда пробы воды изменятся и можно будет возобновить купания.