28 июля 2022

На втором пляже Кургана нашли бактерии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная На Бульваре Солнечном. Курган, набережная, пляж, бульвар солнечный
В реке Тобол повысилось количество бактерий Фото:

Курганцев просят временно воздержаться от купания на пляже реки Тобол на бульваре Солнечном. Качество воды ухудшилось из-за размножения бактерий, сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«Администрация города временно не рекомендует курганцам купаться в реке Тобол в месте для отдыха и купания на бульваре Солнечном. По результатам анализов, взятых Центром гигиены и эпидемиологии в Курганской области, качество воды в реке ухудшилось из-за размножения бактерий. Это явление также природное и серьезной опасности для человека не представляет», — отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что из-за размножения бактерий мэрия Кургана просила жителей временно не купаться в Тоболе на пляже «Бабьи пески». Отбор проб воды проводят в местах для купания каждые 10 дней. Мэрия сообщит, когда пробы воды изменятся и можно будет возобновить купания.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
Подписаться
Курганцев просят временно воздержаться от купания на пляже реки Тобол на бульваре Солнечном. Качество воды ухудшилось из-за размножения бактерий, сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «Администрация города временно не рекомендует курганцам купаться в реке Тобол в месте для отдыха и купания на бульваре Солнечном. По результатам анализов, взятых Центром гигиены и эпидемиологии в Курганской области, качество воды в реке ухудшилось из-за размножения бактерий. Это явление также природное и серьезной опасности для человека не представляет», — отметили в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU писало, что из-за размножения бактерий мэрия Кургана просила жителей временно не купаться в Тоболе на пляже «Бабьи пески». Отбор проб воды проводят в местах для купания каждые 10 дней. Мэрия сообщит, когда пробы воды изменятся и можно будет возобновить купания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...