Россия ответила на обстрелы ВСУ по Брянской области

29 июля 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Россия нанесла ответный удар ВСУ, сообщил губернатор Брянской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на обстрел села Сачковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», — написал Богомаз в Telegram. Утром 29 июля украинские военные обстреляли село Сачковичи в Брянской области. Жители в результате обстрела не пострадали, повреждения получила лишь линия электропередачи. Россия проводит на территории Украины спецоперацию по демилитаризации. В ходе нее Вооруженные силы РФ вместе с союзными силами ЛНР и ДНР ликвидируют объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами, отмечали в Минобороны РФ.

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям ВСУ в ответ на обстрел села Сачковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие», — написал Богомаз в Telegram. Утром 29 июля украинские военные обстреляли село Сачковичи в Брянской области. Жители в результате обстрела не пострадали, повреждения получила лишь линия электропередачи. Россия проводит на территории Украины спецоперацию по демилитаризации. В ходе нее Вооруженные силы РФ вместе с союзными силами ЛНР и ДНР ликвидируют объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами, отмечали в Минобороны РФ.