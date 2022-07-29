Минобороны РФ назвало провокацией удар ВСУ по своим же

Ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был провокацией ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора.
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Ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был провокацией ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. Ранее URA.RU сообщало, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. Украинцы попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ).