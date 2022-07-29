Минобороны РФ назвало провокацией удар ВСУ по своим же

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, воронка, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
ВСУ пытались запугать украинских военных с помощью удара по следственному изолятору, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был провокацией ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора.

Ранее URA.RU сообщало, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. Украинцы попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ).

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Ракетный удар из РСЗО HIMARS по ангарам с пленными националистами в Еленовской исправительной колонии был провокацией ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, украинские военные нанесли удар с помощью РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибли 40 человек, были ранены 75 военнопленных украинцев и восемь сотрудников изолятора. Ранее URA.RU сообщало, что Вооруженные силы Украины 29 июля нанесли удар по следственному изолятору Еленовской исправительной колонии в ДНР. Украинцы попали в барак с пленными боевиками нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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