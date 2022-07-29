Власти ДНР: ВСУ ударили по тюрьме с пленными националистами

29 июля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Украинское командование планировало уничтожить националистов, заявил Даниил Безсонов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержатся пленные националисты. Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. «Ночью укры ударили предположительно Хаймерсом (РСЗО HIMARS — прим. URA.RU) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в Барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал Безсонов в Telegram. По сведениям замминистра, военно-политическое руководство Украины попыталось ликвидировать пленных боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Эту информацию подтвердил и военный корреспондент Андрей Руденко. «Целью были бараки, где содержались военнопленные. Более 100 боевиков ранены, много убитых», — написал он в авторском telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержатся пленные националисты. Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. «Ночью укры ударили предположительно Хаймерсом (РСЗО HIMARS — прим. URA.RU) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в Барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал Безсонов в Telegram. По сведениям замминистра, военно-политическое руководство Украины попыталось ликвидировать пленных боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Эту информацию подтвердил и военный корреспондент Андрей Руденко. «Целью были бараки, где содержались военнопленные. Более 100 боевиков ранены, много убитых», — написал он в авторском telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов.