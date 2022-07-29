Власти ДНР: ВСУ ударили по тюрьме с пленными националистами

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Украинское командование планировало уничтожить националистов, заявил Даниил Безсонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержатся пленные националисты. Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Ночью укры ударили предположительно Хаймерсом (РСЗО HIMARS — прим. URA.RU) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в Барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал Безсонов в Telegram.

По сведениям замминистра, военно-политическое руководство Украины попыталось ликвидировать пленных боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Эту информацию подтвердил и военный корреспондент Андрей Руденко. «Целью были бараки, где содержались военнопленные. Более 100 боевиков ранены, много убитых», — написал он в авторском telegram-канале.

На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Еленовской исправительной колонии в ДНР, где содержатся пленные националисты. Об этом сообщил первый замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. «Ночью укры ударили предположительно Хаймерсом (РСЗО HIMARS — прим. URA.RU) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в Барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал Безсонов в Telegram. По сведениям замминистра, военно-политическое руководство Украины попыталось ликвидировать пленных боевиков нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Эту информацию подтвердил и военный корреспондент Андрей Руденко. «Целью были бараки, где содержались военнопленные. Более 100 боевиков ранены, много убитых», — написал он в авторском telegram-канале. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация. В ходе нее Минобороны РФ не раз сообщало о многочисленных диверсиях ВСУ и националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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