Борисов заявил о создании отечественной орбитальной станции

29 июля 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Россия уйдет с МКС после 2024 года, поскольку выполнила все обязательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия к 2024 году будет формировать собственную орбитальную станцию, а с Международной космической станции (МКС) к этому сроку уйдет. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами [по космической программе], но решение и уход с [Международной космической] станции после 2024 года приняты. К этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — сказал Борисов. Заявление опубликовано на сайте Кремля. Борисов анонсировал выход России из проекта МКС 26 июля. Для США такое решение стало неожиданностью, цитирует телеканал 360 официального представителя Госдепа Неда Прайса. Владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал России «счастливого пути» после объявления о выходе из МКС, передает Life .

Россия к 2024 году будет формировать собственную орбитальную станцию, а с Международной космической станции (МКС) к этому сроку уйдет. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами [по космической программе], но решение и уход с [Международной космической] станции после 2024 года приняты. К этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — сказал Борисов. Заявление опубликовано на сайте Кремля. Борисов анонсировал выход России из проекта МКС 26 июля. Для США такое решение стало неожиданностью, цитирует телеканал 360 официального представителя Госдепа Неда Прайса. Владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал России «счастливого пути» после объявления о выходе из МКС, передает Life.