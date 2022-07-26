Новый глава «Роскосмоса» заявил о выходе из проекта МКС

26 июля 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Россия сформирует собственную орбитальную станцию, заявил Юрий Борисов Фото: Пресс-служба Роскосмоса Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024, но, несмотря на это, «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов. «Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал Борисов. По его словам, к моменту выхода из проекта Россия начнет формировать собственную орбитальную станцию. Президент России Владимир Путин назначил Юрия Борисова на должность главы «Роскосмоса» 15 июля. Ранее эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

Россия приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024, но, несмотря на это, «Роскосмос» выполнит все свои обязательства перед партнерами. Об этом заявил глава корпорации Юрий Борисов. «Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», — сказал Борисов. По его словам, к моменту выхода из проекта Россия начнет формировать собственную орбитальную станцию. Президент России Владимир Путин назначил Юрия Борисова на должность главы «Роскосмоса» 15 июля. Ранее эту должность занимал Дмитрий Рогозин.