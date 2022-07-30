Politico: мэр Днепра обвинил Зеленского в узурпации власти

Борис Филатов обвинил Владимира Зеленского в попытке создать самодержавие на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

Мэр Днепра Борис Филатов разозлился на президента Украины Владимира Зеленского. Причиной этого является лишение гражданства главы штаба обороны города Днепра Геннадия Корбана. По мнению мэра Днепра, Зеленский пользуется конфликтом на Украине, чтобы узурпировать власть.

«Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создание самодержавия», — сообщило Politico со ссылкой на слова Филатова. Собеседник издания добавил, что сложившаяся ситуация «не дает права узурпировать власть».

Отмечается, что командующему территориальными силами обороны Днепропетровской области Корбану было отказано во въезде. Пограничники запретили ему повторный въезд в Украину после поездки за границу.

Помимо Корбана Владимир Зеленский лишил гражданства других украинских олигархов — Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича. По словам источников, президент Украины лично тайным указом отдал поручение. Ранее Зеленский объявлял войну украинским олигархам.