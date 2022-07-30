The Guardian: Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада

Владимир Путин становится сильнее, так как санкции объединяют новую экономическую сферу в Азии, считает обозреватель The Guardian Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные экономические санкции против России являются самой непродуманной политикой в новейшей истории. Они показывают обратный эффект: цены на энергоресурсы растут, в западных странах ускоряется инфляция, рубль укрепляется, а президент России Владимир Путин становится только сильнее. Об этом рассказал журналист Саймон Дженкинс.

«Реальность санкций против России заключается в том, что они вызывают возмездие. Путин может заморозить Европу этой зимой. Он сократил поставки из крупных трубопроводов на 80%. Мировые цены на нефть подскочили, а поставки пшеницы и других продуктов питания из Восточной Европы в Африку и Азию практически прекратились. Рубль является одной из самых сильных мировых валют в этом году, укрепившись с января почти на 50%», — написал журналист на сайте издание The Guardian.

Он отмечает, что Россия приспосабливается к новым обстоятельствам. Санкции западных стран поспособствовали развитию торговли России с Китаем, Ираном и Индией. По его мнению, экономика становится слабее, но Путин — сильнее, так как санкции объединяют новую экономическую сферу в Азии. В том числе стоит учитывать все возрастающую роль Китая, в то время как Запад погрузился в рецессию. «Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Путина. Стоимость жизни растет везде» — констатирует Дженкинс.

Ранее директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин, рассказал, что санкционная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов к концу 2022 года. Это произойдет из-за высоких цен на энергоносители.