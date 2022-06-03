Аналитик оценил ущерб Евросоюзу от антироссийских санкций

03 июня 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Европейцев ждут убытки в 500 млрд долларов США уже к концу года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу года. Это произойдет из-за высоких цен на энергоносители, сказал в интервью URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Решения европейцев приводят к удорожанию потребления энергоресурсов внутри их же стран и бьют, в первую очередь, по их потребителям. Они переплачивают и за нефть, и за нефтепродукты, например, за бензин, и за газ, и за электричество. Я так думаю, что переплата к концу года может составить порядка полутриллиона долларов США», — спрогнозировал эксперт в разговоре с URA.RU. Поведение стран Евросоюза Пикин назвал «экономическим мазохизмом». «Чем больше санкций вводится против России, тем сильнее наши недоброжелатели помогают нам продавать нашу нефть дороже. Это какой-то экономический мазохизм, которым занимается Европа и другие страны Запада», — отметил он. О губительности антироссийских санкций для Европы и сохраняющихся больших нефтяных доходах России пишут зарубежные СМИ. Обозреватель британского издания The Spectator Росс Кларк подсчитал, что с февраля страны ЕС заплатили РФ за газ и нефть более 40 млрд фунтов стерлингов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу года. Это произойдет из-за высоких цен на энергоносители, сказал в интервью URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. «Решения европейцев приводят к удорожанию потребления энергоресурсов внутри их же стран и бьют, в первую очередь, по их потребителям. Они переплачивают и за нефть, и за нефтепродукты, например, за бензин, и за газ, и за электричество. Я так думаю, что переплата к концу года может составить порядка полутриллиона долларов США», — спрогнозировал эксперт в разговоре с URA.RU. Поведение стран Евросоюза Пикин назвал «экономическим мазохизмом». «Чем больше санкций вводится против России, тем сильнее наши недоброжелатели помогают нам продавать нашу нефть дороже. Это какой-то экономический мазохизм, которым занимается Европа и другие страны Запада», — отметил он. О губительности антироссийских санкций для Европы и сохраняющихся больших нефтяных доходах России пишут зарубежные СМИ. Обозреватель британского издания The Spectator Росс Кларк подсчитал, что с февраля страны ЕС заплатили РФ за газ и нефть более 40 млрд фунтов стерлингов.