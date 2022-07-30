«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

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Латвия останется без российского газа Фото:

«Газпром» временно приостановил поставки газа в Латвию. Об этом сообщается в telegram-канале компании.

«Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки», — говорится в сообщении. Причиной стало нарушение условий отбора газа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять газ недружественным странам только за рубли. Решение российского лидера об импорте газа за рубли стало ответной мерой на западные санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине.

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«Газпром» временно приостановил поставки газа в Латвию. Об этом сообщается в telegram-канале компании. «Сегодня ПАО „Газпром“ прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки», — говорится в сообщении. Причиной стало нарушение условий отбора газа. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поставлять газ недружественным странам только за рубли. Решение российского лидера об импорте газа за рубли стало ответной мерой на западные санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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