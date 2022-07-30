Во Франции раскрыли, как Азов* расстреливал и пытал военных РФ

Националисты массово расстреливали российских офицеров, рассказал волонтер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) изощренно пытали и расстреливали российских военных, не испытывая при этом никаких эмоций. Об этом заявил побывавший на Украине волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.

«Когда я говорю об убийствах и пытках, речь идет об убийстве и пытках российских военных. В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда азовцы спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку… Самое страшное, что я не видел никакого человеческого отношения, не было никаких эмоций, потому что на моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы», — сказал Боке в интервью РИА «Новости».

Писатель дважды побывал на Украине в апреле. Во время своей волонтерской миссии по доставке гуманитарной помощи он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также видел, как украинские боевики готовили инсценировку массовых убийств мирного населения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Известно, что в ходе нее украинские националисты снимают пытки бойцов российской армии на камеру, а позже выкладывают записи в сеть, передает «Царьград». Военные специалисты Минобороны РФ установили, что американские кураторы передали нацбату «Азов» стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

* нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ