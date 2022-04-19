«Азов»* взял заложников Мариуполя по схеме джихадистов

URA.RU изучило материалы экспертов Минобороны РФ и нашло признаки варварской стратегии

19 апреля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы альянса НАТО долгие годы инструктировали украинскую армию и националистические батальоны Фото: miliman/pickupimage.com статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия, проводя спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городской среде. Военные специалисты Минобороны РФ установили, что американские военные передали нацбату «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Подробности — в материале агентства. Тактика «живого щита» Националисты в Мариуполе прикрывались людьми по примеру боевиков ИГИЛ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эксперты Министерства обороны России — военные историки — исследовали операции подразделений НАТО на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о боях с террористами «ИГ» за Мосул в Ираке с осени 2016 по весну 2017 года, которые почти в точности повторили столкновения в Мариуполе. Их описали уже в 2018 году, то есть за несколько лет до событий на Донбассе. После изучения научных публикаций журналисты URA.RU пришли к выводу, что вооруженные силы альянса НАТО долгие годы инструктировали украинскую армию и националистические батальоны. Об этом говорит специфическая военная тактика, которую используют обороняющиеся националисты. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, военнослужащие НАТО с 70-х годов приняли на вооружение тактику «Живого щита», когда для прикрытия собственных жизней используется мирное население. «Есть знаменитое фото, сделанное в ирландском городе Белфаст, где британский солдат при патрулировании улиц прикрывается детьми. Они взяли эту тактику на вооружение достаточно давно и, как мы видим, с успехом обучили этому украинскую армию. Они точно также сейчас используют мирных жителей, обороняясь в городах и поселках. Отличный тому пример — Мариуполь», — рассказал эксперт. Тактику «живого щита» в ходе военных конфликтов применяли боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) при обороне городов, которые они фактически превращали в крепости. Об этом свидетельствует опыт армии США, накопленный в ходе боевых действий в Сирии. В своих исследованиях российские военные эксперты отмечают, что американские военнослужащие в ходе многочисленных конфликтов на Ближнем Востоке получили обширный опыт городских боев, на основе которого даже была выработана концепция «Сухопутных войск США в многосферных операциях-2028», изданная в декабре 2018 года. Значительный опыт по ведению городских боев армия США получила при проведении военных действий в Багдаде в 2008 году и в Сирии. Американские специалисты отмечали, что боевики, обороняющие города, прибегали к занятию зданий для оборудования огневых позиций, использовали подвалы домов и специальные бункеры для защиты от ударов противника. В ходе уличных боев в Ираке и Сирии американцы сталкивались с рядом сложных проблем, когда военнослужащие противника переодевались в гражданскую одежду и вели боевые действия, а местное население, которому не давали покинуть город, использовали в качестве «живого щита». Огромные проблемы американцам создавало наличие разветвленной сети подземных тоннелей, которую использовали боевики. Армия НАТО переняла тактику боевиков в сражениях в иракском Мосуле Фото: depositphotos.com Схожесть тактики боевиков ИГИЛ в Сирии и националистов запрещенного в РФ батальона «Азова» в Мариуполе подчеркивает Константин Сивков. Эксперт не исключает, что США целенаправленно готовили «азовцев» к городским боям, используя опыт, полученный в ходе войн на Ближнем Востоке. Причем именно в Ираке опыт, полученный американцами, был негативным. Наступление на Мосул шло долго, бои за город растянулись на несколько месяцев — эффективность разведки наступающих было недостаточным, а фортификация и эффективность «живого щита» террористов была максимальной. Однако из ошибок, как свидетельствует практика, натовские командиры сделали выводы. Очевидно, что Мариуполь, имеющий аналогичные размеры, а также завод, ставший последней цитаделью, стал прообразом Мосула. Война по инструкции НАТО Инструкторы НАТО долгие годы подготавливали военнослужащих Украины, как в ходе совместных учений, так и на специализированных полигонах, где обучались, в том числе, и боевики националистических батальонов. По имеющимся данным, за последние восемь лет около четырех тысяч экспертов из США инструктировали и тренировали бойцов батальона «Азов», который в 2014 году был включен в состав Национальной гвардии Украины. Ее подразделения проходили регулярное обучение на Яворовском полигоне в Львовской области. Там украинских военных обучали работе с индивидуальным стрелковым оружием, гранатометами, а также переносными противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» и тактическими разведывательными мини-БЛА RQ-11 «Равен» (RQ-20 «Пума»). НАТО долгое время готовило боевиков «Азова» Фото: Официальный сайт президента Украины Как отмечает в своей публикации военный историк, полковник в отставке и постоянный автор научных журналов Минобороны РФ Анатолий Панов, в основу замысла обучения украинских бойцов закладывали навыки ведения военных действий на пересеченной местности и городских условиях. В учениях принимали участие подразделения национальной гвардии, батальоны «Азов», им. Кульчицкого, «Ягуар», «Омега» и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы. В 2016 году на базе полка «Азов» на Украине даже была открыта школа сержантов, в которой подготовка велась по стандартам НАТО, рапортовали украинские СМИ. Бойцов обучали по новой программе, направленной на ведение современных боевых действий, а часть выпускников оставались здесь же в качестве военных инструкторов. Таким образом НАТО выработало систему обучения, в которой украинская армия уже могла обходиться без прямого участия западных специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия, проводя спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городской среде. Военные специалисты Минобороны РФ установили, что американские военные передали нацбату «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Подробности — в материале агентства. Тактика «живого щита» Эксперты Министерства обороны России — военные историки — исследовали операции подразделений НАТО на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о боях с террористами «ИГ» за Мосул в Ираке с осени 2016 по весну 2017 года, которые почти в точности повторили столкновения в Мариуполе. Их описали уже в 2018 году, то есть за несколько лет до событий на Донбассе. После изучения научных публикаций журналисты URA.RU пришли к выводу, что вооруженные силы альянса НАТО долгие годы инструктировали украинскую армию и националистические батальоны. Об этом говорит специфическая военная тактика, которую используют обороняющиеся националисты. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, военнослужащие НАТО с 70-х годов приняли на вооружение тактику «Живого щита», когда для прикрытия собственных жизней используется мирное население. «Есть знаменитое фото, сделанное в ирландском городе Белфаст, где британский солдат при патрулировании улиц прикрывается детьми. Они взяли эту тактику на вооружение достаточно давно и, как мы видим, с успехом обучили этому украинскую армию. Они точно также сейчас используют мирных жителей, обороняясь в городах и поселках. Отличный тому пример — Мариуполь», — рассказал эксперт. Тактику «живого щита» в ходе военных конфликтов применяли боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) при обороне городов, которые они фактически превращали в крепости. Об этом свидетельствует опыт армии США, накопленный в ходе боевых действий в Сирии. В своих исследованиях российские военные эксперты отмечают, что американские военнослужащие в ходе многочисленных конфликтов на Ближнем Востоке получили обширный опыт городских боев, на основе которого даже была выработана концепция «Сухопутных войск США в многосферных операциях-2028», изданная в декабре 2018 года. Значительный опыт по ведению городских боев армия США получила при проведении военных действий в Багдаде в 2008 году и в Сирии. Американские специалисты отмечали, что боевики, обороняющие города, прибегали к занятию зданий для оборудования огневых позиций, использовали подвалы домов и специальные бункеры для защиты от ударов противника. В ходе уличных боев в Ираке и Сирии американцы сталкивались с рядом сложных проблем, когда военнослужащие противника переодевались в гражданскую одежду и вели боевые действия, а местное население, которому не давали покинуть город, использовали в качестве «живого щита». Огромные проблемы американцам создавало наличие разветвленной сети подземных тоннелей, которую использовали боевики. Схожесть тактики боевиков ИГИЛ в Сирии и националистов запрещенного в РФ батальона «Азова» в Мариуполе подчеркивает Константин Сивков. Эксперт не исключает, что США целенаправленно готовили «азовцев» к городским боям, используя опыт, полученный в ходе войн на Ближнем Востоке. Причем именно в Ираке опыт, полученный американцами, был негативным. Наступление на Мосул шло долго, бои за город растянулись на несколько месяцев — эффективность разведки наступающих было недостаточным, а фортификация и эффективность «живого щита» террористов была максимальной. Однако из ошибок, как свидетельствует практика, натовские командиры сделали выводы. Очевидно, что Мариуполь, имеющий аналогичные размеры, а также завод, ставший последней цитаделью, стал прообразом Мосула. Война по инструкции НАТО Инструкторы НАТО долгие годы подготавливали военнослужащих Украины, как в ходе совместных учений, так и на специализированных полигонах, где обучались, в том числе, и боевики националистических батальонов. По имеющимся данным, за последние восемь лет около четырех тысяч экспертов из США инструктировали и тренировали бойцов батальона «Азов», который в 2014 году был включен в состав Национальной гвардии Украины. Ее подразделения проходили регулярное обучение на Яворовском полигоне в Львовской области. Там украинских военных обучали работе с индивидуальным стрелковым оружием, гранатометами, а также переносными противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» и тактическими разведывательными мини-БЛА RQ-11 «Равен» (RQ-20 «Пума»). Как отмечает в своей публикации военный историк, полковник в отставке и постоянный автор научных журналов Минобороны РФ Анатолий Панов, в основу замысла обучения украинских бойцов закладывали навыки ведения военных действий на пересеченной местности и городских условиях. В учениях принимали участие подразделения национальной гвардии, батальоны «Азов», им. Кульчицкого, «Ягуар», «Омега» и другие части из Киева, Харькова, Запорожья, Одессы, Львова, Ивано-Франковска и Винницы. В 2016 году на базе полка «Азов» на Украине даже была открыта школа сержантов, в которой подготовка велась по стандартам НАТО, рапортовали украинские СМИ. Бойцов обучали по новой программе, направленной на ведение современных боевых действий, а часть выпускников оставались здесь же в качестве военных инструкторов. Таким образом НАТО выработало систему обучения, в которой украинская армия уже могла обходиться без прямого участия западных специалистов.