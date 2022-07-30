Вирусолог Чепурнов заявил об искусственном создании оспы обезьян

30 июля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Оспа обезьян обладает большим геномом, поэтому сложно вычислить, что было намеренно изменено человеком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Вариант оспы обезьян, который сейчас распространяется в мире, был создан в лабораторных условиях. Об этом URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Я остаюсь при мнении, что с этим вариантом оспы обезьян поработали. Сам по себе он так не распространялся. У меня была надежда, что это связано со снижением иммунного статуса человечества. Но теперь я не сомневаюсь, что с ним поработали», — сказал Александр Чепурнов. Как отметил профессор, найти, что именно изменили ученые в этом вирусе, сложно, поскольку он обладает большим геномом. «И просто так зафиксировать это достаточно сложно, так как там огромный геном, больше 200 генов, поэтому ассоциировать сложно и выделить, что именно произведено из замен. Думаю, вряд ли это генетическая конструкция. Скорее всего, это селекционная работа. Я считаю, что селекция остается главным способом получения боевых штаммов», — уточнил он. По словам вирусолога, сейчас надо думать над тем, чтобы создавать вакцину против оспы обезьян. «Уже очевидно, что инфекция расползается неудержимо. Справиться не удается, неприятности нас ждут довольно большие. Я не знаю, возобновило ли у нас руководство производство вакцины. Я не думаю, что у нас есть ее серьезные запасы, потому что срок годности истекает. Это надо поднимать, и как минимум предложить добровольную вакцинацию, поскольку за этим встает физическое уродство. Думаю, в этом случае может быть заинтересована молодежь», — заключил Чепурнов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вариант оспы обезьян, который сейчас распространяется в мире, был создан в лабораторных условиях. Об этом URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Я остаюсь при мнении, что с этим вариантом оспы обезьян поработали. Сам по себе он так не распространялся. У меня была надежда, что это связано со снижением иммунного статуса человечества. Но теперь я не сомневаюсь, что с ним поработали», — сказал Александр Чепурнов. Как отметил профессор, найти, что именно изменили ученые в этом вирусе, сложно, поскольку он обладает большим геномом. «И просто так зафиксировать это достаточно сложно, так как там огромный геном, больше 200 генов, поэтому ассоциировать сложно и выделить, что именно произведено из замен. Думаю, вряд ли это генетическая конструкция. Скорее всего, это селекционная работа. Я считаю, что селекция остается главным способом получения боевых штаммов», — уточнил он. По словам вирусолога, сейчас надо думать над тем, чтобы создавать вакцину против оспы обезьян. «Уже очевидно, что инфекция расползается неудержимо. Справиться не удается, неприятности нас ждут довольно большие. Я не знаю, возобновило ли у нас руководство производство вакцины. Я не думаю, что у нас есть ее серьезные запасы, потому что срок годности истекает. Это надо поднимать, и как минимум предложить добровольную вакцинацию, поскольку за этим встает физическое уродство. Думаю, в этом случае может быть заинтересована молодежь», — заключил Чепурнов.