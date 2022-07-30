Зюганов рассказал о предложении Ельцина, которое он отверг

Геннадий Зюганов назвал Бориса Ельцина вероломным правителем
Первый президент РФ Борис Ельцин предлагал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову занять любой пост, но тот отказался. Об этом Зюганов заявил на форуме «Территория смыслов».
«Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Мне он предлагал любой пост. Я сказал: „Я скорее застрелюсь, чем приму. Вы предали страну, предали историю, все завоевания моих отцов и дедов“», — высказался Зюганов на форуме «Территория смыслов». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».
Ранее Зюганов призвал признать Ельцина предателем родины. Политик считает, что его нужно судить за измену. Лидер КПРФ согласился с высказыванием, что Ельцин виноват в развале СССР, передает сайт
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