Зюганов рассказал о предложении Ельцина, которое он отверг

30 июля 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов назвал Бориса Ельцина вероломным правителем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый президент РФ Борис Ельцин предлагал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову занять любой пост, но тот отказался. Об этом Зюганов заявил на форуме «Территория смыслов». «Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Мне он предлагал любой пост. Я сказал: „Я скорее застрелюсь, чем приму. Вы предали страну, предали историю, все завоевания моих отцов и дедов“», — высказался Зюганов на форуме «Территория смыслов». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Ранее Зюганов призвал признать Ельцина предателем родины. Политик считает, что его нужно судить за измену. Лидер КПРФ согласился с высказыванием, что Ельцин виноват в развале СССР, передает сайт MK.RU .

Первый президент РФ Борис Ельцин предлагал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову занять любой пост, но тот отказался. Об этом Зюганов заявил на форуме «Территория смыслов». «Мне неудобно и стыдно говорить, но более нетрезвого и вероломного правителя я в своей жизни не видел. Мне он предлагал любой пост. Я сказал: „Я скорее застрелюсь, чем приму. Вы предали страну, предали историю, все завоевания моих отцов и дедов“», — высказался Зюганов на форуме «Территория смыслов». Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте». Ранее Зюганов призвал признать Ельцина предателем родины. Политик считает, что его нужно судить за измену. Лидер КПРФ согласился с высказыванием, что Ельцин виноват в развале СССР, передает сайт MK.RU.