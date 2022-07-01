Зюганов призвал признать Ельцина предателем родины и закрыть ЕЦ

01 июля 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов призвал не допустить открытие филиала ЕЦ в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать первого президента РФ Бориса Ельцина предателем родины, а также закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. Такое заявление Зюганов сделал в своем telegram-канале. «Теперь необходимо закрыть „Ельцин-центр“ в Екатеринбурге, не допустить расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины», — написал политик. Такое заявление он сделал на фоне новости о закрытии театра «Гоголь-центр» в Москве. Ранее режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» заподозрил свердловские власти в создании «уральской партии», которой близка идеология Ельцин Центра. Подобное объединение ведет к развалу России, выразил он опасение. Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который ранее выступил с видеообращением в защиту ельцинского центра. «А то, что Куйвашев поддерживает Ельцин Центр, да кто бы сомневался, у кого могут быть иллюзии. Тему Ельцин Центра я завтра (30 июня — прим. URA.RU), наверное, подробно рассмотрю. В Екатеринбурге любят, когда я заранее предупреждаю, чтобы они не пропустили программу», — подытожил ведущий. В шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества». Фото: telegram-канал «Геннадий Зюганов» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать первого президента РФ Бориса Ельцина предателем родины, а также закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге. Такое заявление Зюганов сделал в своем telegram-канале. «Теперь необходимо закрыть „Ельцин-центр“ в Екатеринбурге, не допустить расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины», — написал политик. Такое заявление он сделал на фоне новости о закрытии театра «Гоголь-центр» в Москве. Ранее режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» заподозрил свердловские власти в создании «уральской партии», которой близка идеология Ельцин Центра. Подобное объединение ведет к развалу России, выразил он опасение. Телеведущий Владимир Соловьев упрекнул свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который ранее выступил с видеообращением в защиту ельцинского центра. «А то, что Куйвашев поддерживает Ельцин Центр, да кто бы сомневался, у кого могут быть иллюзии. Тему Ельцин Центра я завтра (30 июня — прим. URA.RU), наверное, подробно рассмотрю. В Екатеринбурге любят, когда я заранее предупреждаю, чтобы они не пропустили программу», — подытожил ведущий. В шоу Владимира Соловьева его соведущие предложили скинуться на бульдозер, чтобы снести ЕЦ. Причиной журналисты посчитали визит в Екатеринбург немецкого посла фон Гайра, который намеревался устроить в Ельцин Центре встречу с «представителями гражданского общества».