Свиньи терроризируют поселок два года
Жители поселка городского типа Локомотивный (Челябинская область) пожаловались на свиней, которые бегают по детской площадке. По их мнению, животные могут быть опасны для детей, которые гоняются за ними.
«Вот так у нас по городку ходят свиньи и всю мусорку разбрасывают. Дети их гоняют. А если свинья укусит ребенка, бросится за поросят заступаться», — говорит автор видеозаписи, размещенной в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск».
По данным автора записи, проблема со свиньями не решается уже два года. Жители обращались в администрацию Локомотивного, но там тоже не знают, что можно сделать с гуляющими животными. Непонятно, кому они принадлежат. Редакция URA.RU направила запрос по ситуации властям поселка.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»Подписаться