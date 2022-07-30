Свиньи терроризируют поселок два года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка городского типа Локомотивный (Челябинская область) пожаловались на свиней, которые бегают по детской площадке. По их мнению, животные могут быть опасны для детей, которые гоняются за ними.

«Вот так у нас по городку ходят свиньи и всю мусорку разбрасывают. Дети их гоняют. А если свинья укусит ребенка, бросится за поросят заступаться», — говорит автор видеозаписи, размещенной в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск».

По данным автора записи, проблема со свиньями не решается уже два года. Жители обращались в администрацию Локомотивного, но там тоже не знают, что можно сделать с гуляющими животными. Непонятно, кому они принадлежат. Редакция URA.RU направила запрос по ситуации властям поселка.