30 июля 2022
29 июля 2022

Челябинцы пожаловались на свиней на детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, свинина, свинья, пятачок, апк, сельское хозяйство, ландрас
Свиньи терроризируют поселок два года Фото:

Жители поселка городского типа Локомотивный (Челябинская область) пожаловались на свиней, которые бегают по детской площадке. По их мнению, животные могут быть опасны для детей, которые гоняются за ними.

«Вот так у нас по городку ходят свиньи и всю мусорку разбрасывают. Дети их гоняют. А если свинья укусит ребенка, бросится за поросят заступаться», — говорит автор видеозаписи, размещенной в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск».

По данным автора записи, проблема со свиньями не решается уже два года. Жители обращались в администрацию Локомотивного, но там тоже не знают, что можно сделать с гуляющими животными. Непонятно, кому они принадлежат. Редакция URA.RU направила запрос по ситуации властям поселка.

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Жители поселка городского типа Локомотивный (Челябинская область) пожаловались на свиней, которые бегают по детской площадке. По их мнению, животные могут быть опасны для детей, которые гоняются за ними. «Вот так у нас по городку ходят свиньи и всю мусорку разбрасывают. Дети их гоняют. А если свинья укусит ребенка, бросится за поросят заступаться», — говорит автор видеозаписи, размещенной в паблике «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск». По данным автора записи, проблема со свиньями не решается уже два года. Жители обращались в администрацию Локомотивного, но там тоже не знают, что можно сделать с гуляющими животными. Непонятно, кому они принадлежат. Редакция URA.RU направила запрос по ситуации властям поселка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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