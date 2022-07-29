29 июля 2022
28 июля 2022

Челябинский губернатор поставил в пример курганских чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганских чиновников похвалили в соседнем регионе за работу с финансированием строительства школ Фото:

Глава Челябинской области Алексей Текслер привел своим подчиненным в пример работу департамента образования Курганской области. Губернатор похвалил соседей во время собрания с сотрудниками челябинского минобра.

Поводом для сравнения стала требующая ремонта сельская школа в челябинском регионе, на которую не могут найти средства. «Есть программа, куда можно заявиться. У нас соседний Курган в разы больше денег получает по программе, чем мы. Просто там люди ответственно относятся», — приводит слова Текслера издание «УралПолит.Ru».

По слова челябинского главы, в Курганской области для реализации финансовой программы на строительство школ, стараются на всех уровнях — от муниципалитетов до руководителей департаментов. Подобного отношения к работе Текслер ждет и от своих подчиненных.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили строительство школы на 1100 мест. Также за капитальным ремонтом школ в регионе смогут следить родители и сами ученики.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер привел своим подчиненным в пример работу департамента образования Курганской области. Губернатор похвалил соседей во время собрания с сотрудниками челябинского минобра. Поводом для сравнения стала требующая ремонта сельская школа в челябинском регионе, на которую не могут найти средства. «Есть программа, куда можно заявиться. У нас соседний Курган в разы больше денег получает по программе, чем мы. Просто там люди ответственно относятся», — приводит слова Текслера издание «УралПолит.Ru». По слова челябинского главы, в Курганской области для реализации финансовой программы на строительство школ, стараются на всех уровнях — от муниципалитетов до руководителей департаментов. Подобного отношения к работе Текслер ждет и от своих подчиненных. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили строительство школы на 1100 мест. Также за капитальным ремонтом школ в регионе смогут следить родители и сами ученики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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