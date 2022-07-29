Челябинский губернатор поставил в пример курганских чиновников

Курганских чиновников похвалили в соседнем регионе за работу с финансированием строительства школ Фото: Екатерина Сычкова

Глава Челябинской области Алексей Текслер привел своим подчиненным в пример работу департамента образования Курганской области. Губернатор похвалил соседей во время собрания с сотрудниками челябинского минобра.

Поводом для сравнения стала требующая ремонта сельская школа в челябинском регионе, на которую не могут найти средства. «Есть программа, куда можно заявиться. У нас соседний Курган в разы больше денег получает по программе, чем мы. Просто там люди ответственно относятся», — приводит слова Текслера издание «УралПолит.Ru».

По слова челябинского главы, в Курганской области для реализации финансовой программы на строительство школ, стараются на всех уровнях — от муниципалитетов до руководителей департаментов. Подобного отношения к работе Текслер ждет и от своих подчиненных.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустили строительство школы на 1100 мест. Также за капитальным ремонтом школ в регионе смогут следить родители и сами ученики.