В Кургане следить за ремонтом школ будут родители учеников

Ремонт школ в Курганской области будут контролировать родители учеников, депутаты ЕР и СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за ходом капитальных ремонтов школ будут ученики и их родители. Партия «Единая Россия» и газета «Московский комсомолец» запустили специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». Об этом сообщает официальный сайт партии.

«В регионе работают штабы по контролю за ходом строительных работ. В них вошли представители органов власти, партийный актив — секретарь местного отделения партии либо территориальный депутат, представители родительского комитета, СМИ. Единороссы в регионе будут контролировать все этапы выполняемых работ — от документации до приемки школы», — рассказал URA.RU координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Рамиль Салеев.

По словам Салеева, программа сильно поможет курганской системе образования. В регионе за два года будет капитально отремонтировано 58 объектов. Только в этом году на эти цели выделено более двух миллиардов рублей на десять учебных заведений и за каждым из них можно будет следить онлайн на интерактивной карте проекта . Там же будут появляться новости, фото- и видеорепортажи по школам, участвующим в проекте, мнения экспертов, а через форму обратной связи любой желающий сможет отправить обращение.

На пресс-конференции, посвященной старту проекта «Единой России» министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что сейчас капремонт идет в 1450 школах и началу учебного года он будет закончен.

«Сбоев нет. Сроки, которые поставил Президент, будут выполнены несмотря ни на какие санкции. Капремонт в течение 5 лет пройдет в 7300 зданиях. В этом и следующем году в программу войдет не менее 3 тысяч школ. Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 млн рублей на закупку оборудования. Мы создаем равные условия для всех школьников, независимо от их места жительства», — подчеркнул министр.

На федеральном уровне «Единая Россия» вместе с Общественной палатой создала штаб по общественному контролю за ходом программы. В него вошли и крупные строительные компании. «Они заинтересованы, чтобы партия дальше могла выходить на Минпросвещения и президента с новыми инициативами. А главным получателем бюджетных средств в виде хорошо отремонтированных школ стали наши дети», — сказала координатора проекта «Новая школа» Алена Аршинова.

Ранее URA.RU сообщало, что создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Все этапы работ проконтролируют штабы, которые сформированы в регионах и на федеральном уровне. Партия обеспечила выделение денег из федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд рублей, на 2023 — чуть более 25 млрд рублей. За два года должны отремонтировать 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 школы.

В Курганской области за два года капитально отремонтируют 58 объектов Фото предоставлено пресс-службой ЕР

В регионе работают штабы по контролю за ходом ремонтных работ в школах Фото предоставлено пресс-службой ЕР

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