В Зауралье начали строить школу, о которой Шумков говорил Путину

23 июля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

По словам учредителей, для школьников здесь будут созданы комфортные условия, согласно образовательным стандартам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске (Курганская область) запущено строительство новой школы на 1100 мест. На строительство выделено свыше 787 млн рублей, передает пресс-служба правительства Курганской области. «Мы давно готовились к этому событию. Оно для нас знаковое. Об этой школе мы говорили с президентом более двух лет назад. Я благодарен главе государства, что он оказал поддержку», — слова главы региона опубликованы в сообщении на сайте правительства. В честь знакового события Вадим Шумков вместе с главной Шадринска Антоном Моканом и руководителем подрядной организации ООО «ДОН» Сергеем Уфимцевым заложили капсулу с посланием будущим поколениям земляков. Согласно имеющимся данным, новые школы в Шадринске не открывали с 1984 года. О том, что в Кургане строительством школы в одном из районов города будут заниматься священники, URA.RU сообщало ранее. В настоящее время ведутся проектные работы. Также корреспонденты агентства писали, что курганские мусульмане начали сбор денег на строительство воскресной школы при мечети. На пожертвования собираются закупить кровати, плитку, цемент, радиаторы и сантехнику. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Шадринске (Курганская область) запущено строительство новой школы на 1100 мест. На строительство выделено свыше 787 млн рублей, передает пресс-служба правительства Курганской области. «Мы давно готовились к этому событию. Оно для нас знаковое. Об этой школе мы говорили с президентом более двух лет назад. Я благодарен главе государства, что он оказал поддержку», — слова главы региона опубликованы в сообщении на сайте правительства. В честь знакового события Вадим Шумков вместе с главной Шадринска Антоном Моканом и руководителем подрядной организации ООО «ДОН» Сергеем Уфимцевым заложили капсулу с посланием будущим поколениям земляков. Согласно имеющимся данным, новые школы в Шадринске не открывали с 1984 года. О том, что в Кургане строительством школы в одном из районов города будут заниматься священники, URA.RU сообщало ранее. В настоящее время ведутся проектные работы. Также корреспонденты агентства писали, что курганские мусульмане начали сбор денег на строительство воскресной школы при мечети. На пожертвования собираются закупить кровати, плитку, цемент, радиаторы и сантехнику.