Минобр и муниципалитеты получили от Алексея Текслера «последнее китайское предупреждение» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинской губернатор Алексей Текслер устроил подчиненным разнос на совещании с главами городов и районов из-за аварийной школы в Чебаркульском районе в поселке Боровое. Текслер сделал последнее «китайское предупреждение» министерству образования области и муниципалитетам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В школе (поселок Боровое) находиться невозможно. Последнее китайское предупреждение, Елена Коузова (первый замминистра образования области — прим. URA.RU) и министерство», — цитирует губернатора пресс-служба.

Текслер отметил, что глава Чебаркульского муниципального района Владимир Пупырев должен обратить внимание на то, что ответственный за работу школы человек находится не на своем месте. Всем главам губернатор также сделал предупреждение, что нельзя скрывать проблемы и формально относиться к участию в федеральных программах.