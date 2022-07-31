31 июля 2022

Минобороны Сербии: сербская армия не входила на территорию Косово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Ведомство призвало не распространять дезинформацию Фото:

Сербская армия не заходила на территорию Косово и Метохии. Об этом заявили в Министерстве обороны Сербии, попросив не распространять ложную информацию.

«В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — говорится на официальном сайте МО Республики Сербия.

Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Подписаться
Сербская армия не заходила на территорию Косово и Метохии. Об этом заявили в Министерстве обороны Сербии, попросив не распространять ложную информацию. «В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — говорится на официальном сайте МО Республики Сербия. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...