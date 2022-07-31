Минобороны Сербии: сербская армия не входила на территорию Косово

Сербская армия не заходила на территорию Косово и Метохии. Об этом заявили в Министерстве обороны Сербии, попросив не распространять ложную информацию.
«В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — говорится на официальном сайте МО Республики Сербия.
Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки.
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Сербская армия не заходила на территорию Косово и Метохии. Об этом заявили в Министерстве обороны Сербии, попросив не распространять ложную информацию. «В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», — говорится на официальном сайте МО Республики Сербия. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки.