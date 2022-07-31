31 июля 2022
29 июля 2022

В Тюмени без вести пропал 8-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, пешеходный переход, горка, дети, мальчик, дети на дороге, детская безопасность
В Тюмени ребенок ушел из дома и не вернулся Фото:

В Тюмени ищут восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 31 июля.

«Внимание! Пропал ребенок! Южаков Кирилл 2014 года рождения, город Тюмень. С 31 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Последний раз мальчика видели в белой футболке, вишневой толстовке, черных шортах и черных кроссовках. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.

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В Тюмени ищут восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 31 июля. «Внимание! Пропал ребенок! Южаков Кирилл 2014 года рождения, город Тюмень. С 31 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Последний раз мальчика видели в белой футболке, вишневой толстовке, черных шортах и черных кроссовках. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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