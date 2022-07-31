В Тюмени без вести пропал 8-летний мальчик. Фото

01 августа 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

В Тюмени ребенок ушел из дома и не вернулся Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени ищут восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 31 июля. «Внимание! Пропал ребенок! Южаков Кирилл 2014 года рождения, город Тюмень. С 31 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Последний раз мальчика видели в белой футболке, вишневой толстовке, черных шортах и черных кроссовках. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52. Фото: ДСПО «Тюмень Регион Спас»

В Тюмени ищут восьмилетнего мальчика. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «Тюмень Регион Спас» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 31 июля. «Внимание! Пропал ребенок! Южаков Кирилл 2014 года рождения, город Тюмень. С 31 июля 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Последний раз мальчика видели в белой футболке, вишневой толстовке, черных шортах и черных кроссовках. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо позвонить по телефону горячей линии 8-800-600-59-52.