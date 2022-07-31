Вучич: армия в Косово готовит армию к операции против Сербии

01 августа 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Армия самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа намерена напасть на северную часть Сербии Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU Власти самопровозглашенного Косово готовятся к спецоперации против сербов. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич. «Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт. […] Мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», -подчеркнул Вучич. Его заявление передает независимая ежедневная газета Danas. По его словам, армия Косова собирается в полночь по местному времени атаковать северную часть Сербии. Он признался, что страна находится сейчас в тяжелейшей ситуации. Александр Вучич добавил, что сербский народ в Косово слушает его все меньше. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и ЕС в том, что сейчас происходит между Косово и Сербией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти самопровозглашенного Косово готовятся к спецоперации против сербов. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич. «Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт. […] Мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит», -подчеркнул Вучич. Его заявление передает независимая ежедневная газета Danas. По его словам, армия Косова собирается в полночь по местному времени атаковать северную часть Сербии. Он признался, что страна находится сейчас в тяжелейшей ситуации. Александр Вучич добавил, что сербский народ в Косово слушает его все меньше. Лидер Сербии Александр Вучич 31 июля предупредил о том, что полиция самопровозглашенного Косово в ночь на 1 августа начнет операцию на севере края, перекрыв въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами. Он заверил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». 31 июля на границе Сербии и Косово произошли локальные стычки. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила США и ЕС в том, что сейчас происходит между Косово и Сербией.