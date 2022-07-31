31 июля 2022

Депутат Рады: военные Украины готовы встать на защиту косоваров

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция в департаменте образования. Курган , депутат, чиновник, руки, шариковая ручка
Алексей Гончаренко заявил, что Киев должен встать на защиту косоваров Фото:

В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать», — написал Гончаренко в Twitter (заблокирован в РФ) По его словам, Сербия «пытается развязать агрессивную войну», а «война в любой точке мира ужасна».

На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сирены воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП «Брняк», чтобы блокировать движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края, передает RT. Также закрыт административный пункт «Ярине». Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия.

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В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать», — написал Гончаренко в Twitter (заблокирован в РФ) По его словам, Сербия «пытается развязать агрессивную войну», а «война в любой точке мира ужасна». На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сирены воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП «Брняк», чтобы блокировать движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края, передает RT. Также закрыт административный пункт «Ярине». Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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