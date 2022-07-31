Депутат Рады: военные Украины готовы встать на защиту косоваров

В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.
«Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать», — написал Гончаренко в Twitter (заблокирован в РФ) По его словам, Сербия «пытается развязать агрессивную войну», а «война в любой точке мира ужасна».
На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сирены воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП «Брняк», чтобы блокировать движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края, передает RT. Также закрыт административный пункт «Ярине». Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
В случае, если Сербия зайдет на территорию в Косово, украинская армия готова встать на защиту косоваров. Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. «Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать», — написал Гончаренко в Twitter (заблокирован в РФ) По его словам, Сербия «пытается развязать агрессивную войну», а «война в любой точке мира ужасна». На границе Сербии и Косово начались локальные стычки, звучат сирены воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Полиция самопровозглашенного Косово закрыла КПП «Брняк», чтобы блокировать движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края, передает RT. Также закрыт административный пункт «Ярине». Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он уверен, что в любом случае победит Сербия.