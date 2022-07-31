31 июля 2022

В Челябинскую область придет антициклон с ливнями и грозами. Скрин

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Антициклон принесет с собой сильные ливни, град, и грозы Фото:

В Челябинскую область 1 августа придет антициклон, который принесет с собой ливни, грозы и град. Согласно штормовому предупреждению от областного ЦГМС, осадки и ветер продержатся в регионе до ночи 2 августа.

«В ближайший час и до конца суток 1 августа, ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра достигнет 25 метров в секунду и более», — говорится в обращении синоптиков.

Также синоптики напоминают, что в области сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас действует четвертый класс горимости леса.

Ранее синоптики поделились прогнозом на август. Согласно мнению специалистов, половина месяца будет дождливой. Однако, максимальная дневная температура воздуха будет в районе 27 градусов выше нуля.

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В Челябинскую область 1 августа придет антициклон, который принесет с собой ливни, грозы и град. Согласно штормовому предупреждению от областного ЦГМС, осадки и ветер продержатся в регионе до ночи 2 августа. «В ближайший час и до конца суток 1 августа, ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра достигнет 25 метров в секунду и более», — говорится в обращении синоптиков. Также синоптики напоминают, что в области сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас действует четвертый класс горимости леса. Ранее синоптики поделились прогнозом на август. Согласно мнению специалистов, половина месяца будет дождливой. Однако, максимальная дневная температура воздуха будет в районе 27 градусов выше нуля.
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