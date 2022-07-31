Антициклон принесет с собой сильные ливни, град, и грозы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинскую область 1 августа придет антициклон, который принесет с собой ливни, грозы и град. Согласно штормовому предупреждению от областного ЦГМС, осадки и ветер продержатся в регионе до ночи 2 августа.

«В ближайший час и до конца суток 1 августа, ночью 2 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра достигнет 25 метров в секунду и более», — говорится в обращении синоптиков.

Также синоптики напоминают, что в области сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас действует четвертый класс горимости леса.

Ранее синоптики поделились прогнозом на август. Согласно мнению специалистов, половина месяца будет дождливой. Однако, максимальная дневная температура воздуха будет в районе 27 градусов выше нуля.