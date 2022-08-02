В Центробанке назвали схемы мошенников, появившиеся из-за санкций

02 августа 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Мошенники внимательно следят за всеми экономическими и политическими изменениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После ряда санкций на платежные системы для мошенников открылись новые возможности списывать деньги у россиян. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин. «Финансовые мошенники внимательно следят за всеми экономическими и политическими изменениями, дабы продолжить опустошать карманы и банковские карты доверчивых граждан с использованием наиболее свежих и убойных доводов», — рассказал Потехин изданию «Ридус». С начала первых проблем с оплатой российскими картами Visa и MasterCard в иностранных интернет-магазинах мошенники придумали новый способ снимать деньги со счета. Злоумышленники предлагают дистанционное открытие счета в зарубежном банке без личного присутствия с указанием паспортных данных, но физически это осуществить невозможно. Деньги за оплаченную «услугу» пропадут, а у злоумышленников сохранятся персональные данные, которые в дальнейшем могут использоваться в преступных планах. Мошенники также могут звонить и предупреждать о дефиците наличных купюр, советуя перевести деньги на «специальный» счет, чтобы их сохранить, однако деньги на «безопасном счете» будут потеряны. Аферисты также рекомендуют переводить деньги на «безопасный» счет, который открыт в Центробанке. Однако Банк России напрямую никогда не работает с физическими лицами. С начала санкций вырос спрос на VPN-сервисы, а мошенники начали «прятать» под него свои особенные приложения. Пользователи вводят реквизиты карты, логин и пароль от мобильного онлайн-банка. Заполучив эти данные, мошенники могут снять деньги со счетов, оформить заем или кредит. Аферисты представляются сотрудниками банка и предлагают использовать накопленный кешбэк. Жертвы сообщают платежные данные и СМС-код, который присылает банк для подтверждения операции, но, завладев этими сведениями, деньги снимаются со счета. Распродажа товаров в интернет-источниках — легкий «улов» для аферистов. Они создают копии сайтов с брендовыми магазинами и ставят ценник ниже, чем официальные магазины. На фишинговых сайтах мошенники собирают данные пользователей, выманивают платежные реквизиты и похищают средства. Люди стали чаще искать дополнительный заработок через интернет. Мошенники под видом компании приглашают жертву на собеседование, завлекая хорошей зарплатой. Жертвы оплачивают обучение и даже отправляют данные карты для перевода «зарплаты».

После ряда санкций на платежные системы для мошенников открылись новые возможности списывать деньги у россиян. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин. «Финансовые мошенники внимательно следят за всеми экономическими и политическими изменениями, дабы продолжить опустошать карманы и банковские карты доверчивых граждан с использованием наиболее свежих и убойных доводов», — рассказал Потехин изданию «Ридус». С начала первых проблем с оплатой российскими картами Visa и MasterCard в иностранных интернет-магазинах мошенники придумали новый способ снимать деньги со счета. Злоумышленники предлагают дистанционное открытие счета в зарубежном банке без личного присутствия с указанием паспортных данных, но физически это осуществить невозможно. Деньги за оплаченную «услугу» пропадут, а у злоумышленников сохранятся персональные данные, которые в дальнейшем могут использоваться в преступных планах. Мошенники также могут звонить и предупреждать о дефиците наличных купюр, советуя перевести деньги на «специальный» счет, чтобы их сохранить, однако деньги на «безопасном счете» будут потеряны. Аферисты также рекомендуют переводить деньги на «безопасный» счет, который открыт в Центробанке. Однако Банк России напрямую никогда не работает с физическими лицами. С начала санкций вырос спрос на VPN-сервисы, а мошенники начали «прятать» под него свои особенные приложения. Пользователи вводят реквизиты карты, логин и пароль от мобильного онлайн-банка. Заполучив эти данные, мошенники могут снять деньги со счетов, оформить заем или кредит. Аферисты представляются сотрудниками банка и предлагают использовать накопленный кешбэк. Жертвы сообщают платежные данные и СМС-код, который присылает банк для подтверждения операции, но, завладев этими сведениями, деньги снимаются со счета. Распродажа товаров в интернет-источниках — легкий «улов» для аферистов. Они создают копии сайтов с брендовыми магазинами и ставят ценник ниже, чем официальные магазины. На фишинговых сайтах мошенники собирают данные пользователей, выманивают платежные реквизиты и похищают средства. Люди стали чаще искать дополнительный заработок через интернет. Мошенники под видом компании приглашают жертву на собеседование, завлекая хорошей зарплатой. Жертвы оплачивают обучение и даже отправляют данные карты для перевода «зарплаты».