Глава ОНК Москвы: боевики «Азова»* ели людей

Члены нацбата занимались людоедством Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Члены экстремистской организации «Азов», сам националистический батальон признан экстремистским и запрещен в России, ели людей. Такие сведения предоставил один из плененных российской стороной боевиков.

«В „Азове“ практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — передает его слова председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, пишут РИА «Новости».

Он также отметил, что азовцы в плену держались подальше от других украинских военных и с презрением относились к ним, уточняет Life . В суде, где слушается дело членов экстремистской организации, Волков проходит свидетелем.

Верховный суд России рассматривает иск Генпрокуратуры о признании нацбата террористической организацией. Заседание проходит в закрытом режиме.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, в том числе «Азова». Большая часть из них была захвачена в плен российскими военными после блокады комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где укрывались националисты.

Сдавшихся «азовцев» доставили в исправительную колонию в Еленовке, передает Nation News. Однако позже ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли 40 человек, еще 130 пострадали.

*нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ