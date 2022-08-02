Глава ОНК Москвы: боевики «Азова»* ели людей

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Члены нацбата занимались людоедством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Члены экстремистской организации «Азов», сам националистический батальон признан экстремистским и запрещен в России, ели людей. Такие сведения предоставил один из плененных российской стороной боевиков.

«В „Азове“ практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — передает его слова председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, пишут РИА «Новости».

Он также отметил, что азовцы в плену держались подальше от других украинских военных и с презрением относились к ним, уточняет Life. В суде, где слушается дело членов экстремистской организации, Волков проходит свидетелем.

Верховный суд России рассматривает иск Генпрокуратуры о признании нацбата террористической организацией. Заседание проходит в закрытом режиме.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, в том числе «Азова». Большая часть из них была захвачена в плен российскими военными после блокады комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где укрывались националисты.

Сдавшихся «азовцев» доставили в исправительную колонию в Еленовке, передает Nation News. Однако позже ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли 40 человек, еще 130 пострадали.

*нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ 

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Члены экстремистской организации «Азов», сам националистический батальон признан экстремистским и запрещен в России, ели людей. Такие сведения предоставил один из плененных российской стороной боевиков. «В „Азове“ практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — передает его слова председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, пишут РИА «Новости». Он также отметил, что азовцы в плену держались подальше от других украинских военных и с презрением относились к ним, уточняет Life. В суде, где слушается дело членов экстремистской организации, Волков проходит свидетелем. Верховный суд России рассматривает иск Генпрокуратуры о признании нацбата террористической организацией. Заседание проходит в закрытом режиме. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, в том числе «Азова». Большая часть из них была захвачена в плен российскими военными после блокады комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где укрывались националисты. Сдавшихся «азовцев» доставили в исправительную колонию в Еленовке, передает Nation News. Однако позже ВСУ нанесли ракетный удар, в результате которого погибли 40 человек, еще 130 пострадали. *нацбатальон «Азов» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ 
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