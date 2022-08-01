01 августа 2022

В Челябинске построят дорогу, о которой просили жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, укладка асфальта, асфальтовые катки, рабочий, дорожная техника
Новая дорога будет построена в конце 2023 года Фото:

В Челябинске в микрорайоне Парковый на улице Хариса Юсупова построят дорогу, о которой давно просили местные жители. Публичные слушания на эту тему пройдут 11 августа в Доме архитектора.

«Провести публичные слушания 11 августа года по рассмотрению документации по планировки территории от улицы Скульптора Головницкого до многоквартирного дома № 62 по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе города Челябинска. Направить главе города подготовленную документацию по планировке территории», — говорится на сайте.

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Категория автомобильной дороги — магистральная улица районного значения. Также планируется сделать парковочные места, проложить трехметровые тротуары, провести освещение, заняться озеленением участка. Протяженность составит 400 метров, ширина — 3,75 метра. Максимальная пропускная способность трассы, рассчитанной преимущественно на легковые автомобили, составит 413 автомобилей в час. По тротуару жители района смогут пройтись до леса, который расположен неподалеку.

Прокладывать дорогу планируют в несколько этапов. Если в этом году проект одобрят и будет получена соответствующая документация, строительство трассы начнется в 2023 году, сама дорога появится в конце следующего года.

О новой дороге в микрорайоне уже давно просили жители. Ситуация осложнялась тем, что, как отметила мэр Наталья Котова в интервью URA.RU, при проектировании Паркового больше десяти лет назад многие участки земли, где надо делать дороги и скверы, оказались у частных лиц. Сейчас мэрия постоянно ведет работу по возврату этих участков в казну и эта работа дает возможность для развития инфраструктуры в спальных районах.

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В Челябинске в микрорайоне Парковый на улице Хариса Юсупова построят дорогу, о которой давно просили местные жители. Публичные слушания на эту тему пройдут 11 августа в Доме архитектора. «Провести публичные слушания 11 августа года по рассмотрению документации по планировки территории от улицы Скульптора Головницкого до многоквартирного дома № 62 по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе города Челябинска. Направить главе города подготовленную документацию по планировке территории», — говорится на сайте. Категория автомобильной дороги — магистральная улица районного значения. Также планируется сделать парковочные места, проложить трехметровые тротуары, провести освещение, заняться озеленением участка. Протяженность составит 400 метров, ширина — 3,75 метра. Максимальная пропускная способность трассы, рассчитанной преимущественно на легковые автомобили, составит 413 автомобилей в час. По тротуару жители района смогут пройтись до леса, который расположен неподалеку. Прокладывать дорогу планируют в несколько этапов. Если в этом году проект одобрят и будет получена соответствующая документация, строительство трассы начнется в 2023 году, сама дорога появится в конце следующего года. О новой дороге в микрорайоне уже давно просили жители. Ситуация осложнялась тем, что, как отметила мэр Наталья Котова в интервью URA.RU, при проектировании Паркового больше десяти лет назад многие участки земли, где надо делать дороги и скверы, оказались у частных лиц. Сейчас мэрия постоянно ведет работу по возврату этих участков в казну и эта работа дает возможность для развития инфраструктуры в спальных районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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