Почему в Челябинске не строят дорогу, о которой просят жители

Глава Челябинска подводит итоги двух лет работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители спального района просят мэрию Челябинска построить новую дорогу, но владельцы земель сопротивляются. Бизнес упорно держится за уродливые недострои и властям приходится обращаться в суд. Городу нужны новые скверы. Все процессы требуют личного контроля со стороны мэра.

Два года назад депутаты гордумы Челябинска избрали мэром Наталью Котову. Как признается глава Челябинска URA.RU, за это время ей так и не удалось полноценно воспользоваться отпуском.

— Наталья Петровна, что лично для вас изменилось в вашей работе за эти два года?

— Работы стало еще больше, но некоторые итоги подвести можно, исходя из тех задач, что были нами поставлены. Одной из таких задач была инвентаризация. Прежде всего, надо было навести порядок с незавершенными объектами строительства, что и сейчас происходит.

Долгострой Артура Никитина продадут с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Это те самые судебные процессы мэрии с владельцами недостроенных объектов? А сколько таких объектов было к началу инвентаризации?

— Да, те самые недостроенные объекты, которые стоят десятилетиями, и имидж города от этого ухудшается. Было 56, по 12-ти мы суды выиграли и выставляем постепенно эти объекты на продажу, меняется собственник. И цель одна — достроить их, чтобы здания украшали город, а не представляли собою убогое зрелище.

— А что в итоге будет, к примеру, с недостроем Артура Никитина на Васенко возле Дома быта? Стоят огромные, похожие на скелеты, коробки. Мэрия получила право на этот объект. Его снесут?

— На момент принятия решения суда в нашу пользу оценщик определил сумму объекта. По этой цене, согласно решению суда, мы должны выставить недостроенное здание на торги. По итогам торгов будет ясно, нашелся ли инвестор, готовый вложиться в этот объект.

— К числу объектов, которые откровенно раздражают, относится и недострой возле гостиницы «Малахит». Уже деревья вокруг выросли! Мэрии не удалось получить объект по суду, но, как я понимаю, у этой истории все-таки есть положительное развитие, связанное со сменой собственника.

— Новый собственник готов прислушаться к мнению города, областных властей и уже был в резиденции губернатора. Назвать его я пока не могу, надо дождаться, когда право на объект будет зарегистрировано.

Мэр Челябинска Наталья Котова, губернатор Алексей Текслер и глава РМК Игорь Алтушкин на церемонии закладки «РМК-АРена» («Спортивный город») Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Тяжело находить именно инвесторов на такие проблемные объекты?

— Сложности бывают, в основном технического характера. Но сейчас с инвесторами вопрос лучше решается, за что спасибо губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру. Яркий пример тому — проект «Спортивный город» (РМК, «Ариант», «Мистраль»). Здесь была проведена огромная работа и по разделению земельных участков и по общению с инвесторами. Такой вот коллективный труд.

— В марте в Челябинске появился новый потенциальный инвестор — «Синара»…

— Компания полностью подтвердила обязательства перед городом, взятые ранее прежними владельцами ЧТПЗ. Речь идет об участии в проекте благоустройства набережной озера Смолино. В конце ноября проектные работы планировалось закончить, далее будет государственная экспертиза.

— А что касается другой набережной, Миасса, ЧЭМК свои обязательства выполнит? На какой стадии этот проект?

— До конца года планирую встретиться с руководством ЧЭМК. Хотелось бы обсудить вопрос благоустройства части набережной по Российской. Хочу напомнить, что ЧЭМК уже реализовал целый ряд крупных инвестпроектов — открылась новая школа дзюдо, построен каток в парке Терешковой.

— В этом году открылись сразу несколько участков обустроенной набережной Миасса в центре города, но хотелось бы, чтобы все участки реки в Челябинске стали местом для прогулок. Кто-то еще предлагает свои идеи?

Этим летом в Челябинске обновили набережную реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Общая протяженность набережной в черте города 27 километров. Наша задача, естественно, максимально привлечь инвесторов, а какие-то участки включить в свои программы. В будущем году мы планируем запроектировать около шести километров набережной, от Свердловского проспекта до Молодогвардейцев, вдоль улицы Университетская набережная. На северном берегу также планируется строительство новый зданий для двух судов, областного арбитражного и Центрального районного и эта часть набережной тоже будет благоустраиваться.

— А другая сторона реки, от «Союзпищепрома» и до «Родника»?

— Эту часть мы уже проговорили с предпринимателями, которые застраивали эту сторону, с руководством «Стройкома» («Манхеттен») и «Строймеханизации» («Западный луч»). Компании планируют взять на себя часть расходов по благоустройству этого участка набережной. Оставшиеся расходы будут за городом. Остается еще одна часть за «Союзпищепромом».

— И снова о благоустройстве, теперь уже внутри города. Где у нас появятся новые скверы?

— Пока у нас впереди планеты всей Центральный и Советский районы. С учетом подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, за два года около 16-ти новых скверов появилось, к примеру, в Советском районе. Закончим бульварную зону по улице Свободы, а потом уйдем в поселки Советского района, там тоже нужны скверы. Жители города — это ведь не только Центральный и Советский районы, у нас еще пять районов, некоторые из них с поселками. Есть где развернуться в Курчатовском и Калининском районах.

В Челябинске стал больше скверов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кстати, помимо бюджетных денег, каждый год в благоустройство Челябинска, по просьбе губернатора и мэрии вкладывается бизнес. В этом году в благоустройство города вкладывались строительные компании «НИКС», «Икар», «Магистр», предприятия «Донкарбграфит» (бывший Электродный завод) «Кемма», предприниматель Дмитрий Бухарин и многие другие. В следующем году новые скверы запланированы возле фабрики «Юничел» и возле центра «Киномакс „Победа“» и это тоже с участием бизнеса. Продолжаем заниматься спальными районами, и не только общественными пространствами, но и дорогами.

— «Парковый» все еще остается сугубо спальным районом…

— Мне до сих пор непонятно, как все проектировалось в Парковом. Многие участки земли, где надо делать дороги и скверы, оказались у частных лиц. Город ведет работу по возврату этих участков в казну. Чуть позже расскажем об этом подробней. К примеру, мы даже дорогу по той же улице Клайна не можем построить, хотя жители постоянно просят об этом. Не имеем права туда направить денежные средства, поскольку это не муниципальная земля. Кстати, мы запроектировали улицу Бейвеля, жители давно ждут расширения этой дороги. В поселке Чурилово. тоже были земельные участки, которые находились в частной собственности и надо было решать вопрос по возврату их в казну.

Летом на Комсомольском проспекте появились «островки безопасности! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Если говорить о дорогах. Было очень много недовольных, я имею в виду жителей города, тем, как реконструировали Комсомольский проспект. Говорили, что после реконструкции проспект встал в пробках, так как проезжая часть сузилась из-за «островков безопасности».

— На мой взгляд, сейчас еще рано давать оценку тем инженерным решениям, которые внедрены в этом году на Комсомольском проспекте. Он должен пройти испытания во все сезоны. Зима только началась. Давайте также не будем забывать, что проспект ремонтировали летом. И в то же время у нас случилась непредвиденная ситуация на коллекторе у дома на Куйбышева, с провалом грунта. Из-за чего, по сути, были выключены две перпендикулярные дороги, это Чайковского и Куйбышева. Плюс, мы охватили ремонтом Краснознаменную, Ворошилова, Солнечную, Каслинскую.

Прибавьте сюда ремонт Ленинградского моста. При всем этом Комсомольский нормально двигался и движется. Такой комплексный подход, эти инновационные инженерные решения внедрены в Челябинске впервые. Они соответствуют всем современным нормативам и требованиям. А главное, что они, в первую очередь, направлены на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах.

— А ремонт Ленинградского моста по плану идет, без срывов?

— Подрядчики обещают даже раньше ремонт завершить — в июне.

Ленинградский мост сдадут в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Если уж заговорили о ремонте дорог, какие улицы запланированы в будущем году?

— В следующем году начинаем ремонтировать улицу Гагарина — от улицы Дзержинского до Копейского шоссе. 50 Лет ВЛКСМ — от шоссе Металлургов до Черкасской. Академика Макеева — от Университетской набережной до 250-летия Челябинска. Улица Разина, Восточный проезд — от Торговой до путепровода «Челябинск Главный». Дорога на улице Конструктора Духова — от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда. Улица Дарвина, от Блюхера до Троицкого тракта. Мост через реку Миасс в поселке Першино, там где улица Северный луч. Путепровод по Троицкому тракту у поселка Новосинеглазово.

Мы планируем завершить обустройство пятого съезда дорожной развязки по Братьев Кашириных — выход с Российской на Свободы. Займемся ремонтом улицы Валдайской от проспекта Победы до Героев Танкограда и улицы Механической от Валдайской до Меридиана. Уже размещена конкурсная документация на 2-Эльтонскую. Ну и Бейвеля, о которой мы уже говорили. Сразу подчеркну, что это планы на несколько лет.

— Наталья Петровна, а ваши личные планы? Когда-то вы обещали сами себе начать ходить в спортзал и воспользоваться нормальным отпуском. Удалось?

— Обещание заниматься спортом выполнила. Может быть, не так регулярно, как хотелось бы, но занимаюсь. А нормального отпуска пока не получилось. Конечно, надо уметь отдыхать, но у меня еще была учеба в Сколково, куда я ездила каждые полтора месяца. Закончилось обучение, получим дипломы, я думаю, что мне удастся взять полноценный отпуск.