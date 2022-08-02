12-летний велосипедист из Тюмени попал в больницу после аварии

ДТП произошло на Салаирском тракте Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU

12-летний велосипедист из Тюмени был госпитализирован в ОКБ №2 после того, как его на пешеходном переходе сбила машина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Информацию о ДТП подтвердили в региональном управлении ГИБДД.

«Вызов поступил 2 августа в 19:36, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:50. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2, где он был переведен в профильное отделение стационара», — сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В УГИБДД по Тюменской области отметили, что ребенка сбил водитель отечественного ВАЗ-2110. «В восьмом часу вечера на 6-м километре Салаирского тракта на регулируемом пешеходном переходе ВАЗ-2110 наехал на ребенка на велосипеде. Водитель пояснил, что приближаясь к пешеходному переходу, не заметил запрещающий сигнал светофора и не увидел едущего на велосипеде ребенка. В результате ДТП 12-летний мальчик получил травму головы и множественные ушибы», — указано в tekegram-канале УГИБДД по Тюменской области.

Там уточнили, что еще один ребенок был сбит автомобилем на ул. Пышминской в Тюмени. Там водитель иномарки наехал на 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Она получила травму головы.