Где в Тюмени принимают ненужные вещи

В Тюмени ненужные одежду, игрушки и технику принимают в нескольких центрах. Они пойдут на помощь нуждающимся и тем, кто оказался в кризисной ситуации. О том, куда сдать вещи, — в материале URA.RU.
Благотворительные фонды
Фонды принимают ненужную одежду, обувь и игрушки в помощь бездомным и многодетным семьям. Вещи там принимают ежедневно. Куда можно обратиться:
- «Милосердие» – принимает чистую одежду, обувь и средства гигиены для бездомных;
- «Тепло души детям» – детские вещи, книги, подгузники и продукты;
- «Радость» — одежда, игрушки, коляски, автокресла.
Центры социальной помощи
Здесь помогают семьям и тем, кто оказался в кризисной ситуации. В центрах принимают одежду, постельное белье, игрушки и посуду. Сдать вещи можно в центр «Семья» и «Новая надежда».
Барахолки, секонд-хенды
Ненужные вещи можно сдать и в секонд-хенды и обменники. Там принимают даже ветошь. В некоторых центрах принимают даже технику и мебель. Список мест:
- «Дармарка» – можно обменять вещи в хорошем состоянии;
- «Чулан» – секонд, где вещи сортируют на благотворительность, переработку или продажу;
- «Mr. Спасибо» – принимают мелкую технику, одежду, обувь;
- «Лавка добра» – исправную технику и детские товары.
Продукты
Помимо личных вещей тюменцы также ищут, куда пристроить лишний урожай. Овощи и фрукты с дачи принимают для корма животным в Тюменском зоопарке. Также в соцсетях созданы специальные чаты, где в дар примут продукты или обменяют на свои.
