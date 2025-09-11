Вооруженные силы РФ получили контроль над населенным пунктом Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области. Тогда село было также освобождено благодаря действиям группировки войск «Восток».
