Сосновка в Днепропетровской области освобождена российскими войсками

Населенный пункт взят благодаря усилиям группировки войск «Восток», заявили в МО РФ
Населенный пункт взят благодаря усилиям группировки войск «Восток», заявили в МО РФ
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ получили контроль над населенным пунктом Сосновка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Сосновка Днепропетровской области», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало о взятии под контроль населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области. Тогда село было также освобождено благодаря действиям группировки войск «Восток».

