Какие авиарейсы задерживаются в России 11 сентября 2025: онлайн-трансляция

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на 11 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Общая ситуация с задержками рейсов в России 11 сентября 2025
Сегодня, 11 сентября 2025 года, в крупнейших российских аэропортах наблюдаются многочисленные задержки рейсов. Наиболее сложная ситуация отмечается в аэропортах Дальнего Востока и Сибири, где задерживается прибытие и вылет более 30 рейсов. Значительные корректировки расписания отмечаются и в московских воздушных гаванях.
По данным Росавиации, задержки связаны с неблагоприятными метеоусловиями в ряде регионов и техническими причинами. Прямых отмен полетов немного, однако десятки рейсов вылетают с опозданием от 30 минут до нескольких часов.
Задержки в московских аэропортах 11 сентября 2025
Задержки во Внуково 11 сентября 2025
В аэропорту Внуково фиксируются задержки нескольких рейсов. Рейс DP 6808 авиакомпании «Победа» в Ульяновск вылетит в 09:20 вместо запланированного вылета в 07:50. Также задерживается вылет рейса DP 839 в Анталью — до 08:30 вместо планируемого времени отправления в 08:00.
На прилет значительно задерживаются несколько рейсов, включая DP 714 из Самарканда (прибытие в 08:42 вместо 08:15) и DP 712 из того же города (прибытие в 09:22 вместо 08:45). Рейс DP 466 из Ульяновска прибудет с задержкой почти в полтора часа — в 12:55 вместо 11:25. Рейс DP 992 из Дубая приземлится в 12:31 вместо 12:00.
Задержки в Домодедово 11 сентября 2025
В аэропорту Домодедово ситуация также непростая. Рейс U6 2507 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск задерживается почти на два часа — до 15:40 вместо запланированного вылета в 13:50.
Прибытие рейса U6 388 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Омска задерживается до 07:42 вместо 06:55. Рейс ET 760 Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы прибудет в 08:13 вместо 07:40. Значительные задержки отмечаются у рейсов U6 94 из Читы (прибытие в 10:59 вместо 10:00), U6 2804 из Бишкека (прибытие в 11:12 вместо 10:30) и S7 2508 из Новосибирска (прибытие в 14:50 вместо 12:50).
Задержки в Шереметьево 11 сентября 2025
В аэропорту Шереметьево на вылет задерживается рейс EO 77 авиакомпании Ikar в Оренбург — до 14:20 вместо 11:20, то есть на три часа.
Серьезные задержки наблюдаются у прилетающих рейсов. Рейс SU 1335 «Аэрофлота» из Архангельска задерживается более чем на 8 часов — до 16:22 вместо 07:50. Рейс SU 1701 из Владивостока прибудет в 12:54 вместо 10:10, а рейс SU 1757 из того же города — в 12:36 вместо 11:45.
Также задерживаются рейсы EO 6510 из Сочи (прибытие в 13:20 вместо 10:30) и EO 78 из Оренбурга (прибытие в 19:25 вместо 16:55). Рейс SU 1459 из Новокузнецка прибудет с опозданием более 4 часов — в 12:37 вместо 08:30.
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 11 сентября 2025
В аэропорту Пулково на утро 11 сентября отмечаются несколько существенных задержек. Рейс U6 391 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Калининград задерживается на более чем два часа — до 14:50 вместо 12:40.
Из прилетающих рейсов серьезные задержки у FV 6308 из Архангельска (прибытие в 11:30 вместо 08:55) — более двух с половиной часов. Рейс 3F 333 из Еревана задерживается на 20 минут и прибудет в 09:10 вместо 08:50, а рейс U6 223 из Екатеринбурга — на 16 минут, прибытие ожидается в 10:11 вместо 09:55.
Задержки в региональных аэропортах России 11 сентября 2025
Задержки во Владивостоке 11 сентября 2025
В аэропорту Владивостока с прибытием и вылетом задерживаются более двадцати самолетов. Среди прилетающих рейсов задерживаются: S7-5203 из Новосибирска (до 08:55), S7-6403 из Иркутска (до 09:00), SU-1700 и SU-1756 из Москвы (до 09:10 и 09:20 соответственно), VJ-7704 из Камрани (до 09:40) и другие.
Особенно серьезная задержка у рейса SU-1782 из Москвы — до 16:45, рейса SU-5814 из Москвы — до 14:30 и рейса SU-2985 из Санкт-Петербурга — до 14:15.
С вылетом из Владивостока опаздывают рейсы S7-6404 в Иркутск (до 09:55), S7-5204 в Новосибирск (до 10:05), SU-1701 в Москву (до 10:40), SU-1757 в Москву (до 11:05), U6-572 в Екатеринбург (до 14:10) и SU-1783 в Москву с серьезной задержкой до 18:30.
Задержки в Новосибирске 11 сентября 2025
В международном аэропорту Толмачево (Новосибирск) фиксируются задержки прибытия 15 авиарейсов. Задержки затрагивают рейсы из Якутска, Братска, Сочи, Мирного, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Ноябрьска, Петропавловска-Камчатского, Душанбе и трех рейсов из Владивостока.
Время задержек варьируется от минимальных 3 минут (рейс из Ноябрьска) до максимальных 5 часов (один из рейсов из Владивостока). На вылетах из Новосибирска сбоев не отмечается, отмененных рейсов также нет.
Задержки в Екатеринбурге 11 сентября 2025
В аэропорту Кольцово наблюдаются задержки как на вылет, так и на прилет. Рейс U6 219 в Сочи задерживается до 10:45 вместо 10:20, а рейс U6 225 в Санкт-Петербург — до 11:20 вместо 10:45.
Более серьезные задержки у рейса ZF 841 в Даламан (задержка до 14:40 вместо 14:15), рейса U6 300 в Москву (до 17:30 вместо 16:30) и рейса FV 5569 в Шарм-эль-Шейх (до 17:50 вместо 16:35).
Среди прилетающих рейсов значительные задержки у WZ 1034 из Самары (прибытие в 13:10 вместо 10:40), U6 623 из Читы (прибытие в 13:05 вместо 12:00), U6 876 из Пекина (прибытие в 14:55 вместо 14:25), FV 5570 из Шарм-эль-Шейха (прибытие в 17:25 вместо 14:35) и U6 572 из Владивостока (прибытие в 16:25 вместо 15:15).
Задержки в Самаре 11 сентября 2025
В аэропорту Курумоч задерживаются несколько рейсов на вылет. Рейс WZ 1369 в Тбилиси задерживается до 09:00 вместо 06:10, рейс WZ 1034 в Екатеринбург — до 10:30 вместо 08:00, а рейс U6 145 в Сочи — до 12:25 вместо 09:45.
Особенно сильные задержки наблюдаются у прилетающих рейсов. Рейс U6 146 из Сочи прибыл в 02:32 вместо 22:40 предыдущего дня, а рейс FV 6950 из Еревана — в 02:06 вместо 23:20 предыдущего дня. Рейс U6 2906 из Оша задерживается до 10:55 вместо 07:55, а рейс WZ 1370 из Тбилиси — до 14:50 вместо 12:20. Рейс U6 146 из Сочи (другой рейс) задерживается до 18:50 вместо 17:00.
