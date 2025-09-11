В Тюмени иномарка врезалась в мотоцикл ДПС

Сотрудник ГАИ в аварии не пострадал
На улице 30 лет Победы в Тюмени иномарка врезалась в мотоцикл в ГАИ, после чего транспорт опрокинулся и сотрудник ДПС упал на проезжую часть. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Авария произошла на улице 30 лет Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил очередность проезда. Обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Там уточнили, что сотрудник ГАИ в ДТП не пострадал. Водителю иномарки медицинская помощь также не понадобилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!