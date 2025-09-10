Стало известно, сколько туристов посетили Тюменскую область этим летом

Количество туристов в Тюменскую область составило около 1,5 млн человек
Летом 2025 года, по предварительным данным, Тюменскую область посетили 1,5 миллиона туристов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«По предварительным, ведомственным данным, за летний сезон 2025 года туристический поток в Тюменской области ожидается на уровне прошлого года (около 1,5 млн поездок)», — сообщили в инфоцентре. При этом в 2024 году турпоток в регионе вырос на 11%.
Чаще всего в Тюменскую область едут жители Уральского федерального округа. Также регион привлекает гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.
