10 сентября 2025

Стало известно, сколько туристов посетили Тюменскую область этим летом

Около 1,5 миллионов туристов побывали этим летом в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Количество туристов в Тюменскую область составило около 1,5 млн человек
Фото:

Летом 2025 года, по предварительным данным, Тюменскую область посетили 1,5 миллиона туристов. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«По предварительным, ведомственным данным, за летний сезон 2025 года туристический поток в Тюменской области ожидается на уровне прошлого года (около 1,5 млн поездок)», — сообщили в инфоцентре. При этом в 2024 году турпоток в регионе вырос на 11%.

Чаще всего в Тюменскую область едут жители Уральского федерального округа. Также регион привлекает гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.

© Служба новостей «URA.RU»
