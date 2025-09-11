Аэропорт Краснодара открыли впервые с начала СВО

Интенсивность полетов ограничена пятью взлетно-посадочными операциями в час
Интенсивность полетов ограничена пятью взлетно-посадочными операциями в час

Аэропорт Краснодара впервые с начала СВО открылся для обслуживания гражданских рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Аэропорт Краснодара открыт для гражданских воздушных судов ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов ограничена пятью взлетно-посадочными операциями в час. Ожидается, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит авиакомпания «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку рейсов в конце февраля 2022 года. Причиной стали меры по обеспечению безопасности в условиях изменившейся обстановки на юге России. На протяжении трех лет воздушная гавань поддерживала высокий уровень готовности к возобновлению работы, регулярно проводились технические проверки и тренировки персонала. Важным фактором успешного перезапуска аэропорта стало сохранение профессионального коллектива.

К открытию аэропорта были полностью подготовлены оба терминала, аэродром и вся необходимая спецтехника. В летний период 2024 года дополнительно отремонтировали рулежную дорожку. Также проведен ремонт фасадов терминалов, обновлена навигация внутри зданий и приведены в порядок парковочные зоны.

