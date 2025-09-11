В ЦИК перечислили особенности Единого дня голосования

В Единый день голосования с 12 по 14 сентября в России пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний различных уровней. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«Всего запланировано, вот вы видите на слайдах, более 5 тысяч избирательных компаний разного уровня», — заявила Памфилова. Ее слова приводит ТАСС. Она добавила, что предстоящая избирательная кампания охватит 81 регион России. По ее словам, участие в выборах примут порядка 55 миллионов избирателей, которые определят судьбу 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Ранее Элла Памфилова сообщала, что для проведения выборов будет организовано более 49,5 тысячи избирательных участков, включая 118 дополнительных экстерриториальных участков в 19 регионах, из которых 68 откроются в новых субъектах. В единый день голосования 14 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 20 субъектах и выборы депутатов законодательных собраний в 11 регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.