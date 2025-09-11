Военные РФ за последние несколько суток значительно продвинулись в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марочко заявил, что за последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке
Марочко заявил, что за последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В последние дни российские войска занял и новые позиции в районе Федоровки (ДНР) и установили контроль примерно над половиной территории населенного пункта Переездное, расположенного вблизи Северска. Об этом агентству сообщил военный эксперт Андрей Марочко. 

«За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС. 

Он подчеркнул, что все части российской армии, действующие на этом направлении, продолжают выполнять задачи по освобождению Северска и расширению буферной зоны у административной границы с соседней ЛНР. Эксперт также отметил, что ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в направлении города Димитров. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВС РФ постепенно взяли в окружение Красноармейск (Покровск), и сейчас внутри города продолжаются ожесточенные столкновения. Также в районе населенного пункта Удачное российские войска продвигаются к северу, перерезая ключевые транспортные маршруты, связывающие украинские позиции, что существенно осложняет логистику противника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В последние дни российские войска занял и новые позиции в районе Федоровки (ДНР) и установили контроль примерно над половиной территории населенного пункта Переездное, расположенного вблизи Северска. Об этом агентству сообщил военный эксперт Андрей Марочко.  «За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.  Он подчеркнул, что все части российской армии, действующие на этом направлении, продолжают выполнять задачи по освобождению Северска и расширению буферной зоны у административной границы с соседней ЛНР. Эксперт также отметил, что ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка. Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в направлении города Димитров. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВС РФ постепенно взяли в окружение Красноармейск (Покровск), и сейчас внутри города продолжаются ожесточенные столкновения. Также в районе населенного пункта Удачное российские войска продвигаются к северу, перерезая ключевые транспортные маршруты, связывающие украинские позиции, что существенно осложняет логистику противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...