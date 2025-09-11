Военные РФ за последние несколько суток значительно продвинулись в ДНР

В последние дни российские войска занял и новые позиции в районе Федоровки (ДНР) и установили контроль примерно над половиной территории населенного пункта Переездное, расположенного вблизи Северска. Об этом агентству сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За последние несколько суток ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке в ДНР и продвинулись в населенном пункте Переездное, заняв порядка 50% поселка», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что все части российской армии, действующие на этом направлении, продолжают выполнять задачи по освобождению Северска и расширению буферной зоны у административной границы с соседней ЛНР. Эксперт также отметил, что ВС РФ улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Выемка и Новоселовка.
Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в направлении города Димитров. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что ВС РФ постепенно взяли в окружение Красноармейск (Покровск), и сейчас внутри города продолжаются ожесточенные столкновения. Также в районе населенного пункта Удачное российские войска продвигаются к северу, перерезая ключевые транспортные маршруты, связывающие украинские позиции, что существенно осложняет логистику противника.
